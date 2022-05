Mehr Busse an den Walchensee

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung nun den Weg für eine Taktverdichtung der Buslinie 9608 freigemacht. Der Start könnte schon am 4. Juni erfolgen.

Die Linie 9608 soll im Sommerhalbjahr am Wochenende im Halbstundentakt zwischen Kochel und dem Walchensee verkehren. © Symbolfoto: Plettenberg

Kochel am See/Bad Tölz – Die Linie soll wie berichtet im Sommerhalbjahr am Wochenende im Halbstundentakt zwischen Kochel und dem Walchensee verkehren. Gelten soll die Neureglung „idealerweise ab 4. Juni“, also rechtzeitig zu den Pfingstferien, führte Vize-Landrat Thomas Holz (CSU), der die Sitzung leitete, am Montag aus. Bei einem Betrieb bis Ende Oktober fallen rund 65 000 Euro für dieses Jahr an.

„Nachfrage wird sicher gegeben sein“

Da bei der Vorberatung im Umweltausschuss drei Kreisräte gegen die Taktverdichtung gestimmt hatten, verdeutlichte Holz, der auch Kochler Bürgermeister ist, noch einmal die Notwendigkeit. „Die Nachfrage wird hier sicher gegeben sein. Im vergangenen Sommer wurde hier mit Verstärkerbussen gefahren, weil man die Leute mit dem normalen Takt nicht mehr befördern konnte“, sagte Holz. Auch habe es sich bewährt, Bus- und Bahnzeiten aufeinander abzustimmen. „Seitdem sind die Busse voll.“

Tagesgäste im Fokus

Zudem sei die Taktverdichtung „zu 100 Prozent“ im Nahverkehrsplan mit der Priorität eins enthalten. „Und den Plan hat der gesamte Kreistag beschlossen“, erinnerte der Vize-Landrat. Darüber hinaus seien der Ausbau und die Attraktivitätssteigerung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in diesem Bereich auch ein Teil des Walchenseekonzepts, das Landkreis, Gemeinden und auch Forstbetrieb erarbeitet haben. „Ja, wir haben dabei die Tagesausflügler im Auge, aber auch die einheimische Bevölkerung im Blick“, betonte Holz. Ein attraktives ÖPNV-Angebot führe nämlich zu weniger Verkehrsbelastung, „und wenn weniger Autos unterwegs sind, leisten wir auch einen Teil zum Klimaschutz“, sagte der Vize-Landrat. Susanne Merk (FW) fand das gut. „Ich hoffe, dass die Leute das ÖPNV-Angebot wirklich nutzen und die Straßen entlasten. Das wäre mein Wunsch“, sagte sie. Die Taktverdichtung wurde einstimmig beschlossen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.