Miete für nicht existente Wohnung bezahlt: Kochlerin fällt auf Immo-Betrug herein

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Für eine neue Wohnung nimmt man oft einiges auf sich – und läuft auch Gefahr, Opfer von Betrügern zu werden. © imago/Christian Ohde

Für eine neue Wohnung nimmt man oft einiges auf sich – und läuft manchmal auch Gefahr, Opfer von Betrügern zu werden. So geschehen einer 47-Jährigen.

Kochel am See – Die Kochlerin war in der vergangenen Woche auf die Internetseite eines angeblichen Immobilienbüros aus München aufmerksam geworden, da sie eine neue Wohnung suchte. Für eine angeblich freie Wohnung in Kochel überwies sie nach Angaben der Polizei vorab eine Monatsmiete sowie eine Kaution in Höhe von insgesamt 1600 Euro.

Angeblicher Makler verlangt Monatsmiete und Kaution

Nachdem der angebliche Makler aber eine weitere Kaution forderte, wurde die Frau misstrauisch und erstattete Anzeige. Die Kontaktnummer war zu diesem Zeitpunkt aber schon nicht mehr erreichbar. Die professionell gestaltete Web-Seite des angeblichen Immobilienbüros stellte sich als Fälschung heraus.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei hat jetzt Ermittlungen aufgenommen. Sie warnt generell vor voreiligen Zahlungen ohne nachvollziehbare Gegenleistungen. . Oftmals hilft eine Recherche im Internet zur angeblichen Firma weiter, um eine Betrugsmasche zu erkennen. Auch Rezessionen den Anbieter betreffend können hier hilfreich sein.

Es ist nicht der erste Fall dieser Art im Landkreis

Es ist nicht der erste Fall dieser Art im Landkreis. Im Sommer 2022 berichtete ein 39-jähriger Tölzer von einer ähnlichen Masche. Er hatte auf einer Immobilienplattform das Angebot für eine freie Wohnung in Bad Tölz entdeckt. Der vermeintliche Eigentümer verlangte aber eine Monatsmiete. Erst danach sei eine Besichtigung möglich.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.