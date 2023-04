Mobilfunkmast in Pessenbach: Antrag noch nicht genehmigt

Über die Anlage im Pessenbacher Gewerbegebiet sollen Bereiche an der Bundesstraße und an der Bahnlinie abgedeckt werden.

Gemeinde Kochel am See

Was ist eigentlich aus dem im Pessenbacher Gewerbegebiet geplanten Mobikfunkmast geworden? Noch nichts.

Kochel am See – Im November vergangenen Jahres hatte der Kochler Gemeinderat mehrheitlich grünes Licht für einen Mobilfunkmast im Pessenbacher Gewerbegebiet gegeben (wir berichteten). Die Unterlagen liegen seither zur Prüfung im Landratsamt und „befinden sich noch in Bearbeitung“, teilt Pressesprecherin Sabine Schmid auf Kurier-Nachfrage mit. Eine Auskunft dazu, wann mit der Genehmigung zu rechnen sei, gibt es nicht.

Eine „Whitespot“-Analyse der Bundesnetzagentur ergab, dass der Standort Pessenbach ideal ist

Wie berichtet, will ein Tochterunternehmen von Vodafone den Mast errichten. Hintergrund ist eine „Whitespot“-Analyse der Bundesnetzagentur. Als „Whitespot“ bezeichnen Fachleute die weißen Flecken auf der Landkarte, in denen bislang noch kein breitbandiger Mobilfunk zur Verfügung steht. Es sollen damit Bereiche an der Bundesstraße und der Bahn abgedeckt werden. Der Mast wird neben Vodafone auch Telefonica und der Deutschen Telekom zur Verfügung stehen.

Der Mast wird 50 Meter hoch sein. Das hatten einige Gemeinderäte kritisiert, auch in der Bevölkerung wird kontrovers über den Mast diskutiert.

Gutachten zeigt, dass die Grenzwerte eingehalten werden

Die Gemeinde Kochel hatte im Vorfeld ein Gutachten in Auftrag gegeben, demzufolge die Grenzwerte eingehalten werden. Auch nach der Inbetriebnahme der Anlage sollen Messungen durchgeführt werden.

