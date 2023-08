Illegales Rennen am Kesselberg: Zeuge filmt drei Motorrad-Raser

Drei Motorradraser lieferten sich am Freitagnachmittag ein Rennen am Kesselberg.

Genaue Verstöße müssen ermittelt werden

Drei Motorradfahrer haben sich am Freitagmittag am Kesselberg ein Rennen geliefert. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter ausfindig machen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Kochel am See – Das Rennen fand laut Kochler Polizei bergabwärts zwischen Urfeld und Kochel statt. Ein Verkehrsteilnehmer informierte die Beamten und berichtete, dass die drei Fahrer an verschiedenen Stellen verbotswidrig überholten und die Fahrzeuge hinter ihnen fast bis zum Stillstand zum Abbremsen zwangen, um dann wieder stark beschleunigen zu können. Der Zeuge hatte einige Vorfälle als Video dokumentiert.

Motorrad-Rennen am Kesselberg: Raser werden von Verkehrsteilnehmer gefilmt

Die Polizei konnte bei der sofort eingeleiteten Fahndung drei verdächtige Maschinen und deren Fahrer an der Tankstelle in Kochel feststellen. Die Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und das Strafgesetzbuch müssen nun nach Auswertung der Zeugenaussagen und Sichtung des Bildmaterials konkret ermittelt werden. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich zu melden, in Kochel (Telefonnummer 0 80 41/ 76 10 62 73) oder in Bad Tölz, Telefon 0 80 41/76 10 60.

Es ist nicht das erste illegale Motorrad-Rennen am Kesselberg. Zuletzt wurde ein Raser mit 170 Stundenkilometern aufgehalten.

