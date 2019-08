Motorradfahrer (19) prallt am Kesselberg gegen Felswand: Schwer verletzt

Am Kesselberg herrschte am Dienstag bei sommerlichem Wetter reger Motorradverkehr. Die Polizei war im Dauereinsatz - erst bei Kontrollen, dann bei einem Unfall.

Kochel am See– Auf der B 11 über den Kesselberg herrschte am Dienstag bei sommerlichem Wetter reger Motorradverkehr – und die Polizei war im Dauereinsatz. Zuerst kontrollierte die Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd vier Stunden lang auf der berüchtigten Serpentinenstrecke und stellte mehrere Verstöße fest. Später am Abend passierte dann ein Unfall, bei dem sich ein 19-Jähriger schwer verletzte.

Nach Angaben der Polizei war der junge Mann aus Huglfing (Kreis Weilheim-Schongau) mit seiner Maschine der Marke Honda von Urfeld in Richtung Kochel unterwegs, als er gegen 20.55 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Motorradfahrer (19) prallt am Kesselberg gegen Felswand

Als Grund dafür nimmt die Polizei an, dass er seine Geschwindigkeit nicht den herrschenden Straßenverhältnissen angepasst hatte. Am Auslauf der Kurve pralle der Motorradfahrer gegen eine Felswand. Ein Rettungswagen brachte ihn mit Verdacht auf eine Schulterfraktur ins Unfallklinikum nach Murnau. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein privat angefordertes Unternehmen abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an der Honda beläuft sich auf rund 500 Euro.

Bei der Kontrollaktion, für die die Beamten zuvor bei sonnigem Wetter von 16 bis 20 Uhr auf zivilen Motorrädern unterwegs waren, wurden insgesamt 20 Krad-Fahrer unter die Lupe genommen. Laut einer Mitteilung wurden dabei sechs Verkehrsteilnehmer erwischt, wie sie trotz Verbots überholten. Sie müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Bei zwei Motorrädern stellten die Beamten fest, dass die Betriebserlaubnis aufgrund technischer Änderungen erloschen war. Den beiden Fahrzeuglenkern wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiter erwartet sie ein Bußgeldbescheid in Höhe von 90 Euro und ein Punkt in Flensburg.

An einem weiteren Motorrad war das Kennzeichen nicht im ordnungsgemäßen Winkel angebracht „und die Erkennbarkeit somit wesentlich beeinträchtigt“, wie die Polizei erklärt. Gegen den 21-jährigen Motorradfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet. Zwei weitere Fahrzeugführer wurden wegen technischer Mängel an ihren Krafträdern verwarnt.