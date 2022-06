Motorradunfall am Kesselberg: Drei Männer verletzt

Von: Felicitas Bogner

Am Kesselberg ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Motorradunfall © Wasserwach Walchensee

Bei einem Motorradunfall am Kesselberg wurden am Donnerstagnachmittag drei Männer mittel- bis schwerverletzt. Mal wieder war überhöhte Geschwindigkeit die Ursache des Zusammenstoßes.

Kochel am See - Drei verletzte Personen forderte ein Motorradunfall am Kesselberg am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 23-jähriger Mann vom Ammersee mit überhöhter Geschwindigkeit die kurvige Strecke bergab, als er in einer Kurve in Schräglage in eine bergauf fahrende Gruppe Harley-Davidson-Fahrer schlitterte. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 23-Jährigen und zwei Fahrern aus der Gruppe – einem 57-Jährigen aus Straßburg und einem 50-Jährigem aus Westhausen (Baden-Württemberg).

Unfall mit drei Motorrädern: Kesselbergstrecke 40 Minuten lange gesperrt

Die drei Unfallbeteiligten sind laut Polizei mit mittelschweren bis schweren Verletzungen vom Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. An den drei Motorrädern entstand jeweils ein Totalschaden. Die Kesselbergstrecke war etwa 40 Minuten gesperrt. Im Einsatz vor Ort waren die Polizei Kochel am See, die Wasserwacht Walchensee, drei Rettungswägen und die Feuerwehr Kochel am See.



