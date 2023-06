Motorradunfall am Kesselberg kurz vor der Streckensperrung

B11

Der Kesselberg ist täglich von 15 bis 22 Uhr für bergauffahrende Motorräder gesperrt. Kurz zuvor ereignete sich am Samstag ein Motorradunfall.

Kochel am See - Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der Kesselbergstrecke der B11 ein Unfall. Ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Kaufbeuren, der bergaufwärts unterwegs war, kam alleinbeteiligt zu Sturz, als er offenbar kurz vor der Sperrzeit um 15 Uhr infolge „nicht der Streckenführung angepasster Geschwindigkeit“, so die Polizei, in einer engen Rechtskurve im unteren Bereich stürzte.

Hochmotorisierte Maschine kommt auf die Gegenfahrbahn und prallt gegen Mauer

Die hochmotorisierte Maschine von BMW kam dabei auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die dortige Mauer. Glücklicherweise herrschte in diesem Moment kein Gegenverkehr, so dass niemand anderes zu Schaden kam. Der Motorradfahrer aber wurde schwer verletzt. Der Rettungswagen brachte den 26-Jährigen ins Unfallkrankenhaus nach Murnau. Sein Motorrad wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit rund 15.000 Euro. Die Maschine musste abgeschleppt werden.

Tägliches Fahrverbot besteht seit 1. April

Seit 1. April besteht täglich von 15 bis 22 Uhr ein Fahrverbot für bergauffahrende Motorradfahrer. Die Testphase läuft bis Oktober 2024. Der tägliche Zeitraum war so gewählt worden, weil sich die schweren Unfälle in der Vergangenheit meist zwischen 15 und 22 Uhr ereignet hatten.

Erst am vergangenen Donnerstag hatte sich auf der Bundesstraße 11 ein Motorradunfall ereignet - allerdings im Kirchelwandtunnel am Walchensee. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er nach einer Rechtskurve mit seiner Maschine auf die Gegenfahrbahn und stürzte, nachdem er den Bordstein touchierte hatte.

