Motorradunfall am Kesselberg: Maschine rutscht in Gegenverkehr - Mann schwer verletzt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Kesselbergstraße war im dichten Ausflugsverkehr für eine Stunde gesperrt. © Feuerwehr Kochel

Erneut hat sich ein schwerer Motorradunfall auf der Kesselbergstrecke ereignet. Ein Apfeldorfer (23) wurde dabei schwer verletzt.

Kochel am See - Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der Bergstrecke der B11. Der 23-Jährige aus Apfeldorf (Landkreis Landsberg am Lech) war mit seinem Motorrad der Marke Suzuki auf der beliebten Kurvenstrecke bergauf Richtung Walchensee unterwegs. Laut Spurenlage und Zeugenhinweisen kam er in einer Linkskurve offenbar wegen seiner sehr hohen Geschwindigkeit alleinbeteiligt zu Sturz.

Motorrad kollidiert mit dem Gegenverkehr

In der Folge prallte er schwer gegen den rechten Unterfahrschutz. Von dort wurden Fahrer und Maschine zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Das Motorrad kollidierte auf dem anderen Fahrstreifen mit einem entgegenkommenden Volvo, in dem vier Personen saßen. Der 43-jährige Fahrer aus München hatte trotz Ausweichmanövers nach rechts keine Chance mehr, die Kollision zu verhindern. Der Motorradfahrer prallte zudem noch seitlich gegen den hinter dem Volvo abwärts fahrenden Skoda eines 47-jährigen Münchners, der ebenfalls mit vier Personen besetzt war.

Hubschrauber bringt schwer verletzten Motorradfahrer in die Unfallklinik

Während alle Fahrzeuginsassen unverletzt blieben, trug der Motorradfahrer schwere Verletzungen davon. Er wurde zunächst mittels Rettungswagen, dann mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus Murnau gebracht.

Der Schaden am Motorrad sowie am Volvo beläuft sich auf jeweils rund 3000 Euro, der Schaden an der Schutzplanke wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der Skoda blieb unbeschädigt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Kesselbergstrecke im Ausflugsverkehr für eine Stunde gesperrt

Neben der Polizei waren etwa 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kochel mit vier Fahrzeugen vor Ort sowie die First Responder der Wasserwacht Walchensee mit vier Einsatzkräften.

Es wurde der starke Ausflugsverkehr geregelt und die Erstversorgung des Verletzten bewerkstelligt. Die Kesselbergstrecke war zur Unfallaufnahme und Rettung des Verletzten für etwa eine Stunde komplett gesperrt.

