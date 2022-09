Motorradunfall am Kesselberg: Tölzer kommt mit schweren Verletzungen in die Klinik

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Erneut ist ein Motorradfahrer am Kesselberg wegen überhöhter Geschwindigkeit zu Sturz gekommen. (Symbolbild) © arp

In einer starken Linkskurve ist ein 26-jähriger Tölzer mit seinem Motorrad auf der Kesselbergstrecke am Donnerstag zu Fall gekommen. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Kochel am See - Schwere Verletzungen und ein hoher Sachschaden ist die Folge eines Motorradunfalls an der Kesselbergstraße in Kochel am See. Wie die Polizei berichtet beführ ein 26-jähriger Mann aus Bad Tölz am Donnerstag gegen 16.10 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Honda die Kesselbergstraße bergab in Richtung Kochel. In einer starken Linkskurve kam er vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Lenker in eine Felswand.

Unfall in Kochel: Stück Fels löste sich nach Aufprall aus der Felswand

In Folge des Aufpralls löste sich dann ein Stück Fels aus der Felswand und verletzte den Kradfahrer schwer an der rechten Hand. Überdies erlitt der Tölzer schwere Prellungen und Verstauchungen. Einsatzkräfte des BRK brachten ihn in das Unfallkrankenhaus Murnau. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Maschine musste abgeschleppt werden.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)