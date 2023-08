Motorradunfall am Kesselberg: Zu schnell in der Kurve

B11

Erneut gab es am Kesselberg einen Motorradunfall. Ein Münchner wurde dabei verletzt. Seine Maschine musste abgeschleppt werden.

Kochel am See - Zu einem Motorradunfall kam es am Feiertag Mariä Himmelfahrt gegen 12.30 Uhr auf der Kesselbergstrecke der Bundesstraße 11. Ein 26-jähriger Münchner verunglückte laut Polizei alleinbeteiligt mit seinem Kraftrad KTM.

Polizei geht aufgrund der Spurenlage von nicht angepasster Geschwindigkeit aus

Der Mann verlor in einer längeren Linkskurve laut Spurenlage aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und prallte gegen den rechten Unterfahrschutz der Leitplanke. Dabei zog sich der Münchner leichtere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Unfallkrankenhaus Murnau gebracht.

Motorrad muss abgeschleppt werden

An seiner KTM, die abgeschleppt werden musste, entstand erheblicher Sachschaden. Die Höhe beziffern die Beamten mit rund 6000 Euro. Die Schutzplanke – geschädigt ist die Straßenmeisterei – bekam ebenfalls etwas ab. Hier wird von einer Schadenshöhe von circa 200 Euro ausgegangen. Als Ersthelfer kümmerte sich die Wasserwacht Walchensee um den Verletzten. Ebenfalls mit vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr Walchensee, die auslaufende Betriebsstoffe band und verkehrslenkende Maßnahmen übernahm.

Trotz der täglichen Sperrung des Kesselbergs zwischen 15 und 22 Uhr für bergauffahrende Motorradfahrer häufen sich auch in dieser Saison die Motorradunfälle auf der beliebten Bergstrecke. „Wir stellen fest, dass jetzt am Wochenende vor 15 Uhr reger Verkehr herrscht, und dass es zu schweren Unfällen kommt“, sagte Bürgermeister Thomas Holz jüngst im Kochler Gemeinderat. Ändere sich das nicht, müsse man bei den Sperrzeiten nachbessern.

