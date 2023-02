Mountainbike in Kochel gestohlen: Bewährungsstrafe für 31-Jährigen

Von: Rudi Stallein

Mit einem gestohlenen Mountainbike wurde ein 31-Jähriger erwischt

In Kochel war es gestohlen worden, in Freising tauchte das Mountainbike wieder auf: Ein 31-Jähriger musste sich nun wegen Diebstahls vor Gericht verantworten.

Kochel am See/Wolfratshausen – Gerade vier Monate alt war das Mountainbike eines Schülers aus Kochel, als es am 18. Juli vorigen Jahres vor der Schule gestohlen wurde. Ein paar Tage später tauchte das Fahrrad wieder auf: In Freising wurde es bei einer Personenkontrolle von der Polizei sichergestellt. Der Mann, der damals mit dem Bike durch die Gegend gefahren war – ein 31-jähriger Münchner –, musste sich nun wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall (weil das gestohlene Rad abgesperrt gewesen war) vor dem Amtsgericht Wolfratshausen verantworten. Er wurde zu sechs Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt.

Der Beschuldigte machte keine Angaben zu dem Vorwurf. Seine Verteidigerin erklärte, ihr Mandant habe das Mountainbike in München von einem Freund gekauft, für 50 Euro. Wenn dem so wäre, käme er aus der Diebstahlsache womöglich raus. Denn Augenzeugen, die ihn dabei beobachtet hätten, gab es nicht.

Diebstahl oder Hehlerei: Bewährungsstrafe für Angeklagten

Vor einer Strafe würde es ihn jedoch nicht schützen. „Dann ist es mindestens Hehlerei“, machte der Richter dem Arbeitssuchenden klar. Der Grund: Das Bike war erst im April vorigen Jahres vom Vater des bestohlenen Schülers gekauft worden, zum Preis von 1099 Euro. „Und das muss sogar einen Blinden anspringen, dass mit dem Rad was nicht stimmen kann, wenn es einem für 50 Euro angeboten wird.“

Deshalb sprach Richter Helmut Berger den Münchner „schuldig des Diebstahls oder der Hehlerei“ und verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von sechs Monaten, die er jedoch für drei Jahre zur Bewährung aussetzte. Die Staatsanwältin hatte zehn Monate beantragt, ebenfalls zur Bewährung. Die vergleichsweise hohe Strafe verdankt der Angeklagte seinem strafrechtlichen Vorleben: Wegen Körperverletzungen und anderen Delikten war der 31-Jährige bereits zwei Mal zu Haftstrafen verurteilt worden – und stand zum Tatzeitpunkt noch unter offener Bewährung.

