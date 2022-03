Bedeutende Funktion als Brutstätte für seltene und stark bedrohte Vogelarten

Im Dschungel der Bürokratie: Plastikmüll-Sammelaktion am Kochelsee brauchte langen Atem

Von: Christiane Mühlbauer

Am Kochelsee können verschiedene Wasservögel beobachtet werden, wie Naturfreunde berichten: zum Beispiel Reiherenten. © MM-Archiv

Im Hennamoos am Kochelsee wird an diesem Samstag (26. März) Müll herausgefischt. Die Aktion wird ungewöhnlicherweise von Mitarbeitern des Landratsamts sowie von der Naturschutzwacht Kochel durchgeführt. Zustande gekommen ist sie durch eine private Initiative – mit langem Atem.

Kochel am See/Penzberg – Schon seit einigen Jahren befährt André Wacke aus Penzberg zusammen mit einem Team von freiwilligen Helfern auf Stand-Up-Boards jedes Jahr einen Teilbereich der Loisach, um Müll einzusammeln. Im vergangenen Jahr bezogen sie bei diesem „SUP Cleanup“ auch den Kochelsee mit ein (wir berichteten). Dem Team war schon länger aufgefallen, dass auch der Bereich Hennamoos am Nordufer des Kochelsees stark verschmutzt ist, etwa von Plastikbechern und -tüten im Schilf. Das Hennamoos ist naturschutzrechtlich ein streng geschützter Bereich, in dem viele Wasservögel leben. Er darf nicht befahren werden. Auch für eine Müllsammelaktion braucht man eine Genehmigung vom Tölzer Landratsamt.

Ehrenamtliche legten sich ins Zeug

Die Ehrenamtlichen hatten deshalb in den vergangenen drei Jahren Schriftverkehr mit der Behörde, berichtet Julia Wolff. „Es ging darum, den richtigen Zeitpunkt für die Müllsammelaktion zu finden, um die Wasservögel nicht beim Brüten zu stören.“ Die Sache zog sich hin, es wurde Rücksprache gehalten mit der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung sowie dem Landesamt für Umwelt. Das Tölzer Landratsamt legte schließlich nach Rücksprache mit der Staatlichen Vogelwarte in Garmisch den Zeitraum von 20. März bis 5. April 2022 fest. Als Voraussetzung wurde genannt, dass statt Stand-Up-Boards ein Ruderboot verwendet werden und dass ein Vogelexperte des Landratsamts mitfahren müsste.

Auch Schellenten wurden am Kochelsee schon gesehen. © Petra Barz

„Wir wissen von der Problematik mit stehenden Paddlern“

Ein Ruderboot sei deshalb wichtig, weil es Untersuchungen gibt, dass Wasservögel sich von aufrecht stehenden Personen auf einem Stand-Up-Board schneller bedroht fühlen und fliehen, heißt es von Seiten des Landratsamts. Das Ruderboot trieben die Ehrenamtlichen auf. „Wir wissen von der Problematik mit stehenden Paddlern“, sagt Wolff. „Wir wären deshalb knieend gefahren.“ Der Vorteil eines Boards sei nämlich, dass es weniger Tiefgang habe als ein Ruderboot, welches zudem auch noch weniger wendig sei. Schwierig wurde jedoch die Terminvereinbarung mit dem Vogelexperten: Sie kam nicht zustande. Die Untere Naturschutzbehörde teilte daraufhin den Ehrenamtlichen mit, die Aktion alleine durchführen zu wollen.

Ein Bild vom Sommer 2021, als die Ehrenamtlichen um André Wacke und Julia Wolff mit Stand-Up-Boards am Ufer des Kochelsees Müll sammelten. Die Aktion auf See und Loisach soll heuer am letzten Samstag im Juli wieder durchgeführt werden. © privat

Fahrt mit zwei Ruderbooten

Das passiert nun an diesem Samstag: „Gesammelt wird von zwei Ruderbooten aus, die von Fischern zur Verfügung gestellt werden“, berichtet Sabine Schmid, Pressesprecherin des Landratsamts, auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir haben die Müllsammelaktion nun selbst organisiert, um die Störwirkungen beobachten und gegebenenfalls darauf reagieren zu können, einschließlich die Aktion abzubrechen.“ Mit dabei seien eine Wiesenbrüterberaterin, die Biodiversitätsberaterin, eine Mitarbeiterin der Unteren Naturschutzbehörde sowie drei Personen der Naturschutzwacht Kochel.

„Unser Ziel ist erreicht“

„Hauptsache, der Müll kommt raus“, kommentiert Julia Wolff das Vorgehen des Landratsamts. „Damit ist unser Ziel erreicht.“ Der grundlegende Schutz des Bereichs sei ja sehr wichtig, aber man müsse eben auch darauf achten, „dass die Wasservögel nicht im Plastikmüll ersticken“. Es sei zu hoffen, sagt Wolff, dass man auch künftig das Hennamoos immer wieder vom Müll befreien könne – egal, wer es nun erledige. „Unser Angebot gilt auch weiterhin, und wir stehen für eine Zusammenarbeit zur Verfügung.“

Im Loisach-Kochelsee-Moor darf man jetzt nur noch auf beschilderten Wegen unterwegs sein

Zum Schutz von seltenen und stark bedrohten Vogelarten wie Brachvogel, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen und Kiebitz gilt ab sofort bis zum 15. Juli wieder das jährliche Betretungsverbot im Wiesenbrütergebiet Loisach-Kochelsee-Moore. Das Gebiet darf in dieser Zeit nur auf ausgewählten Wegen betreten werden. Hunde müssen angeleint sein. Das teilt das Landratsamt mit.



Die Bekassine, ein Wiesenbrüter, ist in den Loisach-Kochelsee-Mooren heimisch. © Becker

Die Wege sind auf den Schautafeln vor Ort markiert und können von Interessierten auch auf der Internet-Seite des Tölzer Landratsamts eingesehen werden (www.lra-toelz.de, Suchbegriff „Wiesenbrüter“ eingeben). Die Loisach-Kochelsee-Moore erstrecken sich entlang der Loisach vom Kochelsee bis Penzberg. Mit rund 4000 Quadratmetern Ausdehnung gehören sie zu den größten zusammenhängenden Feuchtgebieten Deutschlands.



Bedeutende Funktion als Brutstätte für seltene und stark bedrohte Vogelarten

Das Gebiet zeichnet sich aus durch große Flächen mit nur wenigen Bäumen und Sträuchern. Die Loisach-Kochelsee-Moore haben damit nicht nur lokal, sondern auch für Mitteleuropa eine bedeutende Funktion als Brutstätte für seltene und stark bedrohte Vogelarten. Die bodenbrütenden Vogelarten benötigen gerade diese offenen Bereiche. Da die Vögel in der freien Wiese ungeschützt brüten und ihre Jungtiere aufziehen, können die Vögel leicht gestört werden, wenn Menschen oder Hunde zu nah an das Nest herantreten. Wenn die brütenden Vögel aufgescheucht werden, bringt das den Nachwuchs ernsthaft in Gefahr.



Zum Schutz der Tiere ist es daher von großer Bedeutung, dass die Bestimmungen eingehalten werden. Die Naturschutzwacht kontrolliert dies vor Ort, teilt das Landratsamt mit. Weitere Informationen und Bilder gibt es auf der Homepage der Kampagne „Naturschutz beginnt mit dir“: www.dein-toelzer-land.de/die-loisach-kochelsee-moore.

