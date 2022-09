„MuKi“-Treff Kochel: Fortbestand für ein weiteres Jahr gesichert

Von: Franziska Seliger

Teilen

Der „MuKi“-Treff im Kochler Pfarrheim wird von (v. li.) Elvine Poltmann und Vanessa Elsasser betreut. Träger ist die „Brücke Oberland“, sagt deren Vertreterin Martina Scheifele. Geld aus dem Unterstützungsfonds der Gemeinde stellt den Treff nun für ein weites Jahr sicher, freuen sich Bürgermeister Thomas Holz und die Jugendreferentin Rosi Marksteiner. © fn

Der „MuKi“-Treff in Kochel bekommt 3000 Euro aus dem Unterstützungsfonds der Gemeinde. Damit ist der Fortbestand für ein weiteres Jahr gesichert. Es gibt auch noch freie Plätze.

Kochel am See – Zeit mit dem eigenen Kind verbringen und sich mit anderen jungen Müttern oder Vätern austauschen, während die Kleinen spielen: Das ist das Anliegen des „MuKi-Treffs“ in Kochel. Das offene Angebot, das bereits seit 2017 besteht, startet jetzt nach den großen Ferien ins nächste Jahr – möglich macht das Geld aus dem Unterstützungsfonds der Gemeinde. „Ohne den Unterstützungsfonds wäre das Angebot nicht möglich“, betonte Martina Scheifele von der „Brücke Oberland“, die als Träger des Treffs fungiert, bei einem Pressetermin am Mittwoch im katholischen Pfarrheim in Kochel.

3000 Euro, so Bürgermeister Thomas Holz, stelle man aus dem Unterstützungsfonds zur Verfügung, um den Fortbestand des Treffs für ein weiteres Jahr sicher zu stellen. Der Fonds, erläuterte Holz, sei vor rund acht Jahren seitens der Gemeinde zusammen mit der Brücke Oberland, dem örtlichen Kinder- und Jugendförderverein sowie der Sparkasse ins Leben gerufen worden. Spender seien Firmen, aber auch Privatpersonen aus der Gemeinde. Unterstützt würden mit den eingegangenen Spendengeldern Projekte, für die es keine anderen Fördertöpfe gebe, so Holz. Auch in Not geratene Privatpersonen, für die es keine anderen finanziellen Hilfsangebote gebe, werde damit geholfen, so Jugendreferentin Rosi Marksteiner. Der „MuKi“-Treff werde bereits seit einigen Jahren mit Geldern aus dem Fonds finanziert – für Bürgermeister Holz eine wichtige Investition.

Brücke Oberland als Träge des „MuKi“-Treff

„Wir wollen eine sehr familien- und kinderfreundliche Gemeinde sein“, sagte er und betonte, dass der Treff insgesamt gut angenommen werde. Durchgeführt wird das zweiteilige Angebot von Elvine Poltmann und Vanessa Elsasser. Poltmann leitet den Mutter-Baby-Treff, der jeden Donnerstag von neun bis zehn Uhr im Pfarrheim stattfindet. Aktuell seien vier Eltern mit ihren Babys zwischen drei Monaten und einem Jahr dabei. Platz wäre für insgesamt sechs Eltern-Kind-Paare. Bei den Treffen, erläuterte die gelernte Kinderpflegerin, würden Fingerspiele gespielt und gesungen. Und während die Kleinsten anschließend frei mit Rassel und Co. spielen, hätten die Eltern Zeit, sich in Ruhe auszutauschen. „Dadurch entsteht ein unglaubliches Netzwerk.“

Bürgermeister Holz: Spenden dringend benötigt

Ähnlich ist der Ablauf beim Eltern-Kind-Treff, der jeden Freitag von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr ebenfalls im Pfarrheim stattfindet. Dieses Angebot, das von Elsasser betreut wird, richtet sich an Kleinkinder zwischen einem und drei Jahren. Auch dabei, so die Sozialpädagogin, werde viel gespielt und gesungen. Außerdem seien Bewegung und der Austausch für die Eltern wichtige Bestandteile des Angebots. Derzeit kämen bis zu acht Eltern mit ihren Kindern regelmäßig zum Eltern-Kind-Treff. Sowohl beim Treff für Babys als auch bei dem Treff für Kleinkinder handele es sich um offene Angebote, bei denen Mamas, Papas oder Großeltern gleichermaßen mit dem Nachwuchs willkommen seien, betonte „Brücke“-Mitarbeiterin Scheifele. Auch wo man wohne, spiele keine Rolle. Aktuell kämen die Teilnehmer etwa aus Kochel, Großweil oder Bichl. Vor allem für frisch nach Kochel gezogene Eltern sei der „MuKi“-Treff eine gute Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und Informationen über seinen neuen Wohnort zu bekommen. Wie Holz sagte, wolle man den Treff auch in Zukunft mit Geldern aus dem Unterstützungsfonds finanzieren – dafür, und um andere Projekte in der Gemeinde zu fördern, brauche man aber dringend Spender.

Spender und Kontakt

Wer an den Unterstützungsfonds der Gemeinde Kochel spenden will, kann das tun. Kontoinhaber ist der Kinder- und Jugendförderverein Kochel; IBAN: DE92 7005 4306 0011 4667 52. Wer an einem der beiden Treffen teilnehmen möchte, kann sich bei Elvine Poltmann (Telefon 01 73/9 40 10 69) oder bei Vanessa Elsasser (Ruf 0 88 57/65 90 01) informieren.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)