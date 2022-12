„Musik ist Medizin“: Ukrainischer Kinderchor aus Kochel erobert die Herzen

Von: Andreas Steppan

Auf großer Fahrt: Im Sommer trat der ukrainische Kinderchor aus Kochel mehrmals auf einem Motorschiff auf dem Kochelsee auf. © grafierten. PrIvat

Es ist ein Projekt, das geflüchteten Kindern Selbstvertrauen schenkt - und der ukrainische Kinderchor in Kochel ist sehr gefragt. Am 10. Dezember tritt die Gruppe in Bad Tölz auf.

Kochel am See – Musik kann in schweren Zeiten Hoffnung schenken und ein großer Halt sein. Das zeugt die Geschichte des ukrainischen Kinderchors, den die Musiklehrerin Tetiana Vysokolian aus Kiew in Kochel gegründet hat. Mittlerweile reiht sich für das Ensemble Auftritt an Auftritt. Die Kinder schenken damit nicht nur ihren Zuhörern Freude, sondern schöpfen auch selbst Kraft in ihrem Leben fern der Heimat.

Der Zeitungsartikel war für die Kinder der Anfang für mehr Hoffnung und Selbstvertrauen

Die Gründung des Chors hat einen traurigen Hintergrund. Sowohl die Leiterin Tetiana Vysokolian als auch die jungen Sänger mit ihren Müttern flohen aus der Ukraine, nachdem Russland seinen Angriffskrieg auf das Land begonnen hatte. In Kochel am See fand man zusammen, nach den ersten Proben im März folgten Auftritte beim Ufermarkt und in der Heimatbühne. Bald sprach sich herum, wie der Kinderchor unter Anleitung der professionellen Lehrerin die Herzen eroberte – erst recht, nachdem der Tölzer Kurier darüber berichtete. „Für die Kinder war der dieser Artikel der Anfang für mehr Hoffnung und Selbstvertrauen“, berichtet Vysokolian. Die öffentliche Aufmerksamkeit habe einige von ihnen sehr motiviert. „Sie fühlen sich wie kleine Stars und genießen es, sich anderen zu zeigen.“ Der Bericht sei vielfach fotografiert und an Freunde und Verwandte in der Ukraine verschickt worden.

Auftritte in traditioneller Tracht auf dem Schiff auf dem Kochelsee

Aber auch hierzulande erregte der Bericht Aufmerksamkeit. Immer wieder erreichten die Chorleiterin Anfragen für Auftritte. „Wir sind auf Jahrmärkten aufgetreten und haben eine Reihe von Konzerten auf einem Motorschiff auf dem Kochelsee gegeben“, berichtet Tetiana Vysokolian. „Viele Touristen kamen auf uns zu und baten um ein Foto, weil es für sie ungewöhnlich ist, Kinder in traditioneller ukrainischer Kleidung zu sehen.“

Auch in der Lenggrieser Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation gastierte der ukrainische Kinderchor. Einen weiteren Auftritt gab es in Penzberg. Im Dezember sind Gastspiele in Bad Tölz und sogar in München vorgesehen.

Künftig sollen auch deutsche Lieder ins Repertoire

„Die Kinder sind verrückt nach den Auftritten“, sagt die Musiklehrerin, „weil sie wirklich gerne singen und auf der Bühne stehen.“ Die Kinder würden es genießen, Freude zu schenken und ihre Zuhörer mit ukrainischem Liedgut bekannt zu machen. Gleichzeitig beginne der Chor nun, auch auf Deutsch zu singen. „Bisher haben wir nur ein deutsches Lied im Repertoire, aber es sollen weitere dazukommen.“ 20 Kinder singen laut der Leiterin aktuell im Chor mit. Mittlerweile ist die Gruppe bunt gemischt, denn auch einheimische Familien hätten angefragt, ob ihre Kinder mitsingen können.

Kinder „fühlen sich gebraucht – weil sie wissen, dass ein Lied Medizin ist“

Für die Mädchen und Buben ist das Ensemble auf vielerlei Gründen wichtig. Vysokolian beobachtet mit Freuden, wie sie auf der Bühne aus sich herausgehen, „zu echten Schauspielern und Sängern werden“, wie Vysokolian sagt. „Kinder im Chor entwickeln sich, kommunizieren, lernen sich kennen, finden Freunde“, erklärt die Musiklehrerin. „Sie fühlen sich gebraucht – weil sie wissen, dass ein Lied Medizin ist.“ Schön zu beobachten sei der Zusammenhalt. „Wenn ein Kind aus irgendeinem Grund eine Probe verpasst, kommen ihm immer andere Kinder zu Hilfe und helfen ihm, ein neues Lied zu lernen.“

Große Sorge um die Familien in der Heimat

Und welche Pläne hat der Kinderchor für die Zukunft? Tetiana Vysokolians Antwort ist eindeutig: „Wir wollen auftreten. Wir wollen uns entwickeln. Wir wollen bekannter werden.“ Sie hofft auf weitere Einladungen zu Auftritten, mit denen sie Spenden für die ukrainischen Streitkräfte sammeln will, denn: „Wir machen uns große Sorgen um unsere Verwandten und Freunde, die in der Ukraine geblieben sind. Dort haben sie es derzeit sehr schwer.“

Auftritt in Bad Tölz: Der Chor beteiligt sich am Samstag, 10. Dezember, um 16 Uhr am Adventssingen der Tölzer Musikschule in der Stadtpfarrkirche. Zusammen mit verschiedenen Ensembles erklingen Instrumentalstücke und Lieder, dazu werden besinnliche Texte vorgetragen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

