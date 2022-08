Musiksommer am Walchenseekraftwerk: Besseres Wetter, mehr Gäste

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

30 Prozent mehr Besucher als bei der Premiere im vergangenen Jahr verzeichneten die Veranstalter des Musiksommers am Walchenseekraftwerk heuer. © kkk-lenggries.de

Zufrieden sind die Veranstalter des Musiksommers am Walchenseekraftwerk nach der zweiten Auflage der Konzertreihe. Heuer kamen zu den sechs Veranstaltungen 30 Prozent mehr Besucher als bei der Premiere im vergangenen Jahr.

Kochel am See – „Die zweite Auflage war in vielen Bereichen besser“, sagt Sabine Pfister von „KleinKunst und Kultur“ (KKK) in Lenggries. Gemeinsam mit ihrem Mann Stefan und in Zusammenarbeit mit dem Kraftwerksbetreiber Uniper veranstaltet sie den Musiksommer. Besser war heuer auf jeden Fall das Wetter. „Ich glaub, letztes Jahr hatten wir nur einmal keinen Regen“, sagt Sabine Pfister. Zudem sei es alles andere als warm gewesen.

Heuer durften die Besucher laue Sommerabende genießen

Heuer aber hielt das Wetter so gut wie immer. Die Zuhörer genossen die lauen Abende. „Es war Sommerflair zu spüren – so wie wir uns das gewünscht haben.“ Dabei war man heuer durchaus für schlechteres Wetter gerüstet. Der Energiekonzern hatte weitere Zelte gekauft, damit alle Zuhörer im Fall des Falles im Trockenen hätten sitzen können.

Maximal 300 Zuhörer fanden pro Konzert Platz

Waren im Corona-Sommer 2020 nur 200 Zuhörer zugelassen, gab es heuer Platz für 300. „Wir wussten natürlich, dass nicht alle Konzerte ausverkauft sein würden“, sagt Pfister. „Unser Ansatz ist aber auch nicht Maximierung.“ Vielmehr setze man wie beim KKK-Programm darauf, dass es eine gute Mischung beim Programm gibt, dass auch mal Künstler eingeladen werden, die vielleicht nicht die ganz breite Masse locken. „Wir hatten heuer insgesamt 30 Prozent mehr Publikum“, sagt Pfister. „Das sehe ich schon als großen Erfolg.“ Zumal man sehen müsse, dass es gerade in diesem Sommer eine Fülle an Kulturveranstaltungen gegeben habe. „Das war heuer schon extrem“, sagt Pfister. Auch deshalb ist sie mit dem Zuspruch mehr als zufrieden.

Zwei der sechs Konzerte waren ausverkauft

Ausverkauft war gleich der Auftakt mit Liedermacherin Claudia Koreck. Das Konzert, die Künstlerin, die Stimmung im Publikum, das Wetter – alles sei „unglaublich gut“ gewesen“, sagt Pfister. „Es war ein sensationeller Abend und ein super Anfang.“ Auch der Auftritt von Oimara Beni Hafner war ausverkauft. Hier habe der Vorverkauf allerdings erst deutlich angezogen, als das nur wenige Tage zuvor am Blomberg angesetzte, kostenlose Konzert wegen Regens endgültig abgesagt werden musste. Danach habe man eine deutlich gestiegene Nachfrage nach den Tickets gemerkt, sagt Pfister – und eine kleine Kritik an der kostenlosen Konkurrenz, die die Stadt Bad Tölz geschaffen hatte, schwingt schon mit. Dabei ist ihr bewusst, dass sie beim Musiksommer immer auf die Unterstützung durch Uniper zählen kann, am Ende also nicht auf den Kosten sitzen bleibt. „Das ist natürlich ein großer Luxus“, sagt sie.

Im kommenden Jahr wird es eine Neuauflage geben

Und die Zusammenarbeit nahe dem Kochelseeufer wird fortgesetzt. „Es gibt das Go für die Neuauflage“, sagt Sabine Pfister. 500 Plätze möchte man im kommenden Jahr voraussichtlich anbieten. „Und wir hoffen auf einen weiteren Zuschauerzuwachs, auch weil wir merken, dass sich die Veranstaltungsreihe langsam etabliert.“

Über das neue Programm haben sich sie und ihr Mann Stefan bislang noch keine Gedanken gemacht. „Das kommt jetzt in den kommenden Wochen“, sagt Sabine Pfister. Denn der Plan sei auf jeden Fall, noch vor Weihnachten für die dritte Auflage des Musiksommers am Walchenseekraftwerk in den Vorverkauf zu gehen.

