Nach 29 Jahren: Feuerwehr Kochel braucht neue Drehleiter

Von: Christiane Mühlbauer

Die Kochler Feuerwehr benötigt eine Drehleiter immer wieder, hier beispielsweise bei einer umfangreichen Personenrettung 2020 im Heckenbach am Kesselberg. (Archivfoto) © Dominik Bartl

Die Feuerwehr Kochel bekommt eine Neubeschaffung für 750.000 Euro. In der Vergangenheit wurde eine solche Drehleiter bei einer spektakulären Rettungsaktion im Heckenbach benötigt.

Kochel am See – Für die Kochler Feuerwehr wird eine neue Drehleiter beschafft. Das genehmigte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Die Drehleiter kostet rund 750.000 Euro. Der Freistaat gibt einen Zuschuss von 170.000 Euro. Zudem will Bürgermeister Thomas Holz (CSU) beim Landkreis nach einem weiteren Zuschuss anfragen.

Alte Drehleiter der Feuerwehr ist 29 Jahre alt

Die Drehleiter der Wehr ist 29 Jahre alt, sagte Holz in der Sitzung. Nach 30 Jahren in Betrieb sei eine umfangreiche TÜV-Prüfung und Wartung vorgeschrieben, die rund 150.000 Euro koste.

Drehleitern haben beileibe nicht alle Feuerwehren. Die Kochler Drehleiter war von 2011 bis 2021 188-mal im Einsatz, davon 132-mal im Gemeindegebiet, berichtete Holz. 56-mal war sie in diesem Zeitraum überörtlich erforderlich, unter anderem bei Einsätzen in Heilbrunn, Schlehdorf, Benediktbeuern, Bichl, Großweil, Murnau und Penzberg. Zum Einsatz kam sie unter anderem 2020, als eine Canyoning-Gruppe aus der Schlucht gerettet werden musste.

Anschaffung von neuer Drehleiter für Feuerwehr wird vorbereitet

„30 Prozent der Einsätze waren außerhalb des Gemeindegebiets“, so Holz. Man werde jetzt ein externes Büro mit der Vorbereitung der komplexen Ausschreibung beauftragen, sagte er nach der Sitzung. „Sobald diese fertig und abgestimmt ist, wird die Ausschreibung auslaufen.“

