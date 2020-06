Nach Corona-Pause: Mit der „Herzogstand“ über den Kochelsee fahren

Leinen los, heißt es seit dem Pfingstwochenende am Kochelsee. Die Motorschifffahrt hat den Betrieb aufgenommen – allerdings mit einigen Corona-bedingten Einschränkungen.

Kochel am See – Seit 30. Mai läuft die Motorschifffahrt auf dem Kochelsee wieder. „Wir haben einen Sonderfahrplan aufgestellt“, sagt Unternehmer Manfred Kneidl. Demnach gibt es vorerst nur Rundfahrten, die in Kochel starten und enden. Die anderen vier Anlegestellen werden nicht angefahren.

Maximal 44 Passagiere dürfen an Bord

Das Motorschiff Herzogstand bietet Platz für 100 Gäste. Nun dürfen nur maximal 44 Passagiere an Bord, um an Deck die vorgeschriebenen Abstandsflächen einzuhalten. Diese Zahl kann auch niedriger sein, falls mehr Einzelpersonen zusteigen wollen. Start zu der jeweils einstündigen Rundfahrt ist täglich um 11.45 Uhr, 13 Uhr, 14.15 Uhr und 15.30 Uhr. Nach jeder Fahrt ist laut Kneidl eine 15-minütige Reinigungs- und Desinfektionspause angesetzt. Alle Fahrgäste müssen eine Schutzmaske tragen. Ein Bordverkauf ist vorerst nicht vorgesehen.

Die „Herzogstand“ fährt mit synthetischem Treibstoff

Das Schiff fährt seit heuer mit synthetischem Treibstoff, der aus Erdgas gewonnen wird. „Das ist eine extrem saubere Sache“, sagt Kneidl. „Kein Rauch und nahezu geruchlos.“ Kneidl freut sich auf den Saisonauftakt: „Endlich sind wir wieder auf dem Wasser.“

