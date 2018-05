Nach Unfall am Kesselberg: Polizei entdeckt Schuldigen - ein 18-jähriger Penzberger

Dank eines Zeugen konnte die Kochler Polizei nun einen Unfall aufklären, der sich am Dienstag am Kesselberg ereignet hat. Dahinter steckt ein 18-jähriger Penzberger.

Kochel am See - Wie berichtet, suchte die Polizei den Fahrer eines blauen VW Golfs, der am Vormittag in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen war und die Leitplanke beschädigt hatte. Das Fahrzeug wurde mit abmontiertem Kennzeichnen nun in Benediktbeuern gefunden, berichtet die Polizei, und im Rahmen der Spurensicherung identifiziert. Als verantwortlicher Fahrer wurde ein 18 Jahre alter Fahranfänger aus Penzberg ermittelt, der mit einem gleichaltrigen jungen Mann unterwegs war.

Laut Polizei war der 18-Jährige auf nasser Fahrbahn zu schnell gefahren, dabei von der Straße abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Danach wurde die Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beide Insassen blieben unverletzt. Am Golf ist Sachschaden in Höhe von 3000 Euro entstanden, an der Leitplanke von rund 1000 Euro. „Den jungen Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle mit erheblichen Konsequenzen“, schreibt der Kochler Polizeichef Steffen Wiedemann. (müh)

