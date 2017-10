Nach Verkehrsunfall in Kochel: Gutachter unter Verdacht

Ein Verkehrsunfall, der sich im Sommer 2014 in Kochel ereignete, hat für einen Sachverständigen schwerwiegende Folgen. Der Gutachter (56) kämpft um seine berufliche Reputation.

Kochel am See/Wolfratshausen –Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, in einer Verhandlung am 25. Februar 2015 wissentlich ein falsches Gutachten zugunsten des damals angeklagten 88 Jahre alten Kochlers erstellt zu haben. Der Rentner war wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Er hatte, wie er seinerzeit im Prozess einräumte, beim Linksabbiegen einen Radfahrer übersehen.

Zwar kam es nicht zu einer Kollision mit dem Auto, doch der entgegenkommende Lehrer (46) bremste so stark, dass er über die Lenkstange flog und sich bei dem Sturz beide Arme brach.

Der damals von der Verteidigung mit einem sogenannten „Vermeidbarkeitsgutachten“ beauftragte Sachverständige kam zu dem Schluss, der Radler sei selbst schuld: Er habe unnötigerweise eine „unüberlegte Spontanbremsung“ vorgenommen. Wäre er mit unverminderter Geschwindigkeit weitergeradelt, hätte er, so die Einschätzung des nun angeklagten Diplom-Ingenieurs, die Unfallstelle problemlos passieren können.

„Die Aussage des Sachverständigen konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen“, erklärte Richter Helmut Berger, der sich in ungewohnter Rolle als Zeuge in seinem eigenen Sitzungssaal wiederfand. Seiner Meinung nach, die sich mit der Einschätzung der damaligen Anklagevertreterin, Oberstaatsanwältin Andrea Grape, deckte, habe der Gutachter die Aussagen des Geschädigten und einer unbeteiligten Zeugin in seiner Bewertung „völlig außer Acht gelassen“. Beide Zeugen hatten behauptet, der 88-Jährige habe mit seinem Jeep zunächst am rechten Fahrbahnrand gehalten, bevor er nach links abgebogen sei.

Verteidiger: Er hat seinen Job gemacht

Richter Berger verurteilte den Rentner seinerzeit zu einer Geldstrafe. In der Berufungsverhandlung wurde das Verfahren am Landgericht München II dann gegen Auflagen eingestellt.

Verteidiger Siegfried Spatzl, der 2015 auch den im vorigen Jahr verstorbenen Rentner aus Kochel vertreten hatte, wirft Richter Helmut Berger vor, den 88-Jährigen „nicht so für voll genommen“ zu haben. „Er wurde relativ hart rangenommen. Wie einem Schulbuben hat er ihm die Leviten gelesen“, bemängelte der Anwalt mangelnden Respekt. Auch das Gutachten habe das Gericht „widerwillig über sich ergehen lassen“. Sein Mandant werde einer uneidlichen Falschaussage bezichtigt, die er nicht gemacht habe. „Er hat seien Job gemacht“, bekräftige der Verteidiger. Deshalb habe der Angeklagte eben nicht aus seinem zuvor eingereichten Gutachten zitiert, sondern nach den Aussagen seine Einschätzung revidiert.

Dass der Rentner vor dem Linksabbiegen am rechten Fahrbahnrand angehalten haben soll, war erst in der Hauptverhandlung bekannt geworden. Die neuen Erkenntnisse führten den Gutachter jedoch zum selben Ergebnis: Es wäre nichts passiert, wenn der Radfahrer nicht gebremst hätte.

Der angeklagte Sachverständige hatte zu Beginn der auf vier Tage angesetzten Verhandlung erklärt, er frage sich, warum und wofür er jetzt vor Gericht stehe. Aus seiner Sicht ist der Vorwurf der Staatsanwaltschaft „völlig haltlos“. Die Verhandlung wird fortgesetzt.

