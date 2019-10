Nach Walchensee-Demo„an einem Strang ziehen“

Die Demonstration am Walchensee war jetzt auch Thema im Gemeinderat Kochel.

Kochel am See – Gegen den Massenansturm am Walchensee haben am zweiten Oktobersonntag über 150 Bürger demonstriert. „Diese Veranstaltung war ein eindeutiges Zeichen des Bürgerwillens“, sagte der Walchenseer Gemeinderat Reinhard Dollrieß in der Kochler Gemeinderatssitzung am Dienstag. Das Organisationskomitee, das für die Demonstration verantwortlich zeichnete, hat demnach im Nachgang ein Vier-Punkte-Programm ausgearbeitet, das Dollrieß in der Sitzung vorstellte.

Das Komitee fordert damit zum einen, die Zahl der gebuchten Überwachungsstunden beim Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland zu erhöhen, Zum anderen soll die Beschilderung und die Abgrenzung am Dainingsbachweg geändert werden. Schließlich fordert das Organisationskomitee, dass zwei öffentliche Toiletten am Walchensee errichtet werden.

Neue Öko-Toiletten beim Wikingermarkt am Walchensee getestet

„Die Anträge hören sich gut an, und im Kern sind auch die richtigen Maßnahmen enthalten“, sagte der Kochler Bürgermeister Thomas Holz auf Nachfrage. Allerdings werde man die wenigsten beschlussmäßig behandeln müssen. Die meisten Punkte würden schon bearbeitet oder befinden sich bereits in der konkreten Umsetzung. „Das weiß Herr Dollrieß als Mitglied des Gemeinderats und als von der Gemeinde entsandter Vertreter bei den Workshops zum Walchensee-Konzept auch.“

Der Bürgermeister erinnerte daran, dass er zusammen mit seinem Jachenauer Kollegen Georg Riesch in zahlreichen und unnachgiebigen Gesprächen erreicht habe, „dass nun die obersten Stellen in den Ministerien mit der Problematik befasst sind“. Deshalb wäre es schade, wenn nun ein unnötiger Zwist entstünde. Die Diskussion um das Abwasserkonzept oder über die Pumpspeicherkraftwerk-Pläne am Jochberg haben laut Holz gezeigt, „dass man am meisten erreicht, wenn man miteinander an einem Strang zieht“.

Lesen Sie auch: Nach Ekel-Alarm am Walchensee: Badegäste müllen Toiletten zu - und beschweren sich dann