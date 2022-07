Eine Menge erlebt, nicht gekuscht, viel gekämpft: Trauer um Franz Mayer sen.

Von: Christoph Schnitzer

Die Trauerfeier für den Verstorbenen ist am Freitag, 15. Juli, um 14.30 Uhr in Kochel am See. © Angelika Warmuth

Den 90. Geburtstag hatte Franz Mayer sen. im Mai noch mit einem großen Fest feiern können. Nun ist der Kochler im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen.

Kochel am See – Es gibt da diese Geschichte, die eine Menge über dieses Urgestein der Kochler SPD erzählt. Er war 1966 in den Gemeinderat gewählt worden. Zwei Jahre später trat der damals parteilose Siegfried Zauner als Bürgermeisterkandidat an. Die SPD wollte eigentlich keine Wahlempfehlung abgeben. Franz Mayer plakatierte in der Nacht der Wahl dennoch für Zauner, der auch gewählt wurde und Jahrzehnte Gemeindeoberhaupt sein sollte. Allerdings trat er nach der Wahl bald der CSU bei, was ihm alle Sympathien Franz Mayers kostete.

Ein Kämpfer für seine Überzeugungen

Und das hieß etwas. Mayer war 42 Jahre lang SPD-Gemeinderat und keiner, der kuschte und Demokratie als Streben nach Harmonie im Gemeinderat verstand. Er kämpfte für seine Überzeugungen und forderte den gleichaltrigen CSU-Bürgermeister Zauner im Ringen um die Sache auf Augenhöhe.

Franz Mayer (†) war 42 Jahre SPD-Gemeinderat in Kochel und wurde mit der Goldenen Bürgermedaille ausgezeichnet. © privat

Über Franz Mayer gibt es auch sonst viel zu erzählen. Der Heranwachsende musste, wie die Familie erzählt, in den letzten Kriegsjahren nach München ausrücken, um dort die entstellten Opfer der Bombardierungen zu bergen. Nicht zuletzt, um diese Bilder hinter sich zu lassen, beschloss er nach dem Krieg und der Ausbildung zum Elektriker auszuwandern. Einen ersten Versuch (Australien) vereitelte die Mutter, indem sie ihm das Visum zu spät aushändigte. Daraufhin ging er nach Libyen, wo er als Automechaniker arbeitete. Später lebte er in der Schweiz, wo er seine Frau Ingrid kennenlernte. Sohn Franz – Tölzer Ex-Stadtrat – ist deshalb gebürtiger Züricher.

In vielen Vereinen und Verbänden aktiv

Die evangelische Konfession seiner Frau ließ ihn nach der Rückkehr ins katholische Kochel für eine Gemeinschaftsschule eintreten, die 1967 tatsächlich entstand. Auch die SPD-Mitgliedschaft lag darin ein Stück weit begründet. Den politischen Geist hat der Vater übrigens an alle drei Kinder weitergegeben. In Kleve, Tölz und Kochel wurden sie in Kommunalparlamente gewählt.

Mayer war vielfach aktiv. Jahrzehnte war er Mitglied beim SV Kochel und beim Wasserverband, den er 22 Jahre leitete. Die Dorfgemeinschaft war ihm wichtig, erzählt Sohn Franz. Er sei der Haus- und Hofelektriker bei den Dorf- und Seefesten gewesen. 1992 wurde sein ehrenamtliches Engagement mit der Silbernen, 2017 mit der Goldenen Bürgermedaille ausgezeichnet. Im hohen Alter überstand er nochmals eine Krebserkrankung und genoss die letzten Jahre sehr bewusst als Geschenk. Er hatte acht Enkel. Eine Enkelin fragte ihn vor ein paar Tagen noch, ob er in seinem Leben gerne etwas ganz anders gemacht hätte. Antwort: Eigentlich nein. Das sagt doch alles.

Die Trauerfeier für den Verstorbenen ist am Freitag, 15. Juli, um 14.30 Uhr in Kochel am See.

