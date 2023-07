Ärger um Naturschutzgebiete am Kesselberg: „Wir sind belogen worden“

FFH-Gebiete erfasst

Von Vinzent Fischer schließen

Das Areal rund um den Kesselberg wird Teil des EU-weiten Projekts Natura 2000. Klaus Rauchenberger, Bürgermeister der Jachenau, ist erzürnt.

Kochel am See – Die biologische Vielfalt der natürlichen Lebensräume für künftige Generationen bewahren, das ist das erklärte Ziel des Projekts Natura 2000 der Europäischen Union. Seit 1996 hat der Freistaat Bayern dazu 746 Schutzgebiete ausgewiesen, die insgesamt 11,4 Prozent seiner gesamten Fläche ausmachen.

Auch im Landkreis befinden sich einige Gebiete, darunter eines am Kesselberg. Zu einem Runden Tisch hatten am Mittwoch die Regierung von Oberbayern und die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamts in den Staatswald am Kesselberg eingeladen. Rund 20 Grundeigentümer, Kommunalpolitiker und Vertreter der Forstwirtschaft waren erschienen.

Bürgermeister der Jachenau fühlt sich bei FFH-Gebieten übergangen

In dem Projekt sind bayernweit Fauna-Flora-Habit (FFH)-und Vogelschutzgebiete (SPA) ausgewiesen worden. Um einen guten Erhaltungszustand sicherzustellen und die Grundstückseigentümer bei der Bewirtschaftung der Flächen zu unterstützen, haben die Naturschutz- und Forstbehörden Managementpläne erstellt. Dazu wurden die Flächen kartiert sowie die verschiedenen Lebensräume und gefährdeten Tierarten erfasst.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Dass es bei den Managementplänen noch einiges an Klärungsbedarf gibt, wurde bei dem Treffen von Anfang an deutlich. Der Jachenauer Bürgermeister Klaus Rauchenberger brachte seinen Unmut über das Vorgehen der Behörden zum Ausdruck. „Wir sind übergangen worden, wir sind nicht befragt worden, wir sind belogen worden“, schimpfte er.

Die Regierung hält sich an gar nichts.

„Die Regierung hält sich an gar nichts.“ Der Freistaat habe „seine Verpflichtung und Verantwortung“ nicht wahrgenommen. Die Erhaltung der FFH-Gebiete koste „ein Vermögen“. Rauchenberger ärgerte sich vor allem darüber, dass die Vertreter der betroffenen Gemeinden zu der Veranstaltung gar nicht eingeladen worden waren.

Nur 25 Prozent der FFH-Gebiete bayernweit sind in Privatbesitz

Christoph Meder, Leiter der Fachstelle Waldnaturschutz Oberbayern beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) beschwichtigte. Dialogveranstaltungen wie der Runde Tisch sollten für mehr Akzeptanz der Maßnahmen sorgen. Es sei Ziel, „alle Beteiligten mitzunehmen“ und damit „die Landschaft zu bewahren“.

Rauchenberger ließ sich davon nicht besänftigen. „Der Freistaat hat so viele Flächen bei uns, die hätte er alle melden können. Daran wurde ganz bewusst vorbeigeschaut.“ Er forderte, den Runden Tisch auf Privatgrund in die Jachenau zu verlegen, um dort über die Folgen der Ausweisung als Natura-2000-Gebiet für die Eigentümer zu diskutieren.

Besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/toelzer.kurier

Die Mehrheit der ausgewiesenen Gebiete liege auf Staatsflächen, konterte Meder. Auf Rückfrage unserer Zeitung konkretisierte er diese Zahlen. Von den Waldgebieten im Projekt Natura 2000 sind demnach 25 Prozent in Privatbesitz, 53 Prozent Staatswald und 6 Prozent im Eigentum des Bundes. 13 Prozent entfallen auf den Körperschaftswald, er gehört etwa kirchlichen Trägern oder Kommunen.

Meder verweist auf Freiwilligkeit der Maßnahmen

Am Kesselberg entfielen sogar 85 Prozent auf den Staatswald, der Rest sei in privater Hand. Von den 1439 Hektar, die in der Jachenau unter das Projekt fallen, seien 878 Hektar Waldflächen. 91 Prozent davon gehören dem Staat, und nur neun Prozent sei privater Grund. Das Offenland, also Flächen ohne Wald, sei allerdings größtenteils in Privatbesitz, schränkte Meder ein.

Die geplanten Maßnahmen seien nur für die Staatsforsten verpflichtend. Der Managementplan habe lediglich einen Hinweischarakter und sei nicht rechtsbindend, so Meder. Man wolle nur „Klarheit schaffen und den Grundbesitzern Sicherheit geben“.

Bis auf das Verschlechterungsverbot verändert sich für den Grundbesitzer nichts.

Die Umsetzung bestimmter Maßnahmen sei stets freiwillig und gegebenenfalls an eine Zulage gebunden. „Bis auf das Verschlechterungsverbot verändert sich für den Grundbesitzer nichts.“ Demnach dürfe die biologische Vielfalt nicht „aktiv verschlechtert“ werden. „Sie dürfen zum Beispiel den Frauenschuh nicht mit Glyphosat bespritzen“, sagte Meder lapidar.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Das FFH-Gebiet am Kesselberg hat eine Größe von 674 Hektar und erstreckt sich über die Gemeinden Kochel am See, Schlehdorf und Jachenau. Der überwiegende Teil ist bewaldet, nur etwa acht Prozent sind Offenland. Das Gebiet zeichnet sich durch ein von Föhnwinden geprägtes Klima und seltene Gesteinsschichten aus. (vfi)