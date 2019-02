Neuer Jugendsozialarbeiter will gemeinsam Probleme lösen

Seit diesem Schuljahr gibt es an der Franz-Marc-Grundschule in Kochel einen Jugendsozialarbeiter. Ein Gewinn für Kinder, Lehrer und Eltern.

Kochel am See– Wo das Büro von Andreas Krämer ist, wissen mittlerweile wohl alle der rund 90 Schüler der Grundschule. Es ist der Raum im ersten Stock, dessen Tür meistens offensteht. Dadurch, sagt Krämer, ergeben sich ganz schnell und regelrecht im Vorbeigehen kurze Gespräche zwischen ihm und den Kindern. „Hallo, wie geht es dir?“ – „Gut. Und dir? Alles klar?“ Und schon ist ein erster Kontakt geknüpft.

Lesen Sie auch: Jugendsozialarbeit: Hier darf jeder sein Herz ausschütten

„Bei mir bekommen die Kinder ganz unkompliziert Hilfe, wenn sie ein Problem haben“, sagt der Sozialpädagoge. Zum Beispiel, wenn sie Streit mit Mitschülern haben, Ärger zuhause oder gar Angst vor der Schule. Alles werde absolut vertraulich behandelt, wie er betont. Durch das Suchen gemeinsamer Lösungen bekommen die Kinder immer mehr Handlungssicherheit; etwa im Lösen zwischenmenschlicher Konflikte. Das sei ein Gewinn fürs ganze Leben findet Krämer.

Lesen Sie auch: Warnung: Giftköder am Tölzer Lettenholz gefunden

Jugendsozialarbeiter an Schulen – kurz JaS genannt – gebe es noch nicht allzu viele an den Grundschulen im Landkreis. Die Zahl steige aber stetig. Finanziert werden sie über den Landkreis, die Gemeinde und das bayerische Sozialministerium. Damit eine Grundschule in Bayern eine JaS-Stelle bekomme, müssten bestimmte Kriterien erfüllt sein; beispielsweise – so wie in Kochel – ein hoher Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund. Dabei, so betont Krämer, mache ein hoher Migrationsanteil eine Schule keineswegs automatisch zu einer Problemschule. Er stehe als Ansprechpartner für alle Schüler und deren Eltern zur Verfügung.

„Integration ist eine Gemeinschaftsleistung.“

Krämers Auftrag seitens seines Arbeitgebers, der AWO Oberbayern, dem Träger der Maßnahme, lautet, Ausgrenzung jeglicher Art abzubauen und die soziale Integration zu fördern. Damit das gelinge, reiche es nicht, nur mit einzelnen Kindern zu arbeiten. Man müsse auch immer wieder die ganze Klasse sowie Eltern und Lehrer einbeziehen, denn: „Integration ist eine Gemeinschaftsleistung.“ So können nicht nur Kinder mit Problemen zu ihm kommen. Auch Lehrer, die sich um einen ihrer Schüler sorgen. Oder Eltern, die etwas Auffälliges an ihrem Kind bemerkt haben. Immer sind die Gespräche absolut freiwillig. „Und in der Beratung besteht Schweigepflicht, auch gegenüber den Lehrern“, betont er. Wenn es die Betroffenen wollen, kann Krämer auch zu anderen Fachstellen vermitteln, etwa zur Erziehungsberatugsstelle oder dem Jobcenter.

Die vergangenen Monate hat Krämer dazu genutzt, eine Vertrauensbasis zu den Schülern aufzubauen. Denn nur, wem sie vertrauen, dem öffnen sie sich auch. Während der Pausen mischt er sich deshalb gerne unter die Schüler. Zeigt ihnen, dass er da ist im Fall der Fälle. Gibt es im Unterricht Probleme, kann er sich in die Klasse setzen und beobachten, was abläuft. „Wachstum und Entwicklung positiv beeinflussen“: Das ist das Anliegen von Krämer, der im Erstberuf Landschaftsgärtner ist. „Die Arbeit mit Kindern und deren Familien ist eine Bereicherung auch für mein Leben.“

Lesen Sie auch: Aufguss-Meisterschaft im Trimini: Wenn Handtücher durch die Sauna tanzen

Seit elf Jahren ist der Vater zweier kleiner Kinder nun als Sozialpädagoge tätig und hat unter anderem in Kinderheimen und in der aufsuchenden Familienhilfe gearbeitet, bevor er sich um die Stelle an der Kochler Grundschule bewarb. Hier fühlt er sich mittlerweile angekommen. Immer mehr Mädchen und Buben würden zu ihm kommen, wenn sie Sorgen und Nöte beschäftigen, berichtet Krämer. Konflikte können nun auch außerhalb des Klassenzimmers geklärt werden, was sich beruhigend auf den Unterricht auswirke. fn