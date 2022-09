Neues Leben in Walchenseer Gastronomie: Aus „Schwaigerhof“ wird „Wallerei“

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Im Frühjahr 2023 sollen die Sanierungsarbeiten im Inneren des Gebäudes abgeschlossen sein. © arp

In Walchensee wird ein im Ortskern zentraler Hotel- und Gaststättenbetrieb derzeit startklar für einen Neuanfang gemacht: Aus dem „Schwaigerhof“ ist die „Wallerei“ geworden. Dahinter steht ein junges Team um Lilian Günzel.

Walchensee – Zahlreiche Sonnenschirme stehen auf der Terrasse, die Tische sind gut gefüllt, und die Gäste freuen sich über Bewirtung: Der „Pop-up-Biergarten“ in zentraler Lage mit Blick auf den Walchensee lädt bei schönem Wetter viele zu einem Besuch ein – bei Regen bleibt der Biergarten geschlossen. Aus dem ehemaligen „Schwaigerhof“, der schon seit Längerem geschlossen ist, wird nun die „Wallerei“. Das Gebäude hat der Walchenseer Josef Heilinglechner erworben und an Lilian Günzel verpachtet.

Lilian Günzel Pächterin der „Wallerei“ © Privat

Die 28-Jährige stammt ebenfalls aus Walchensee und ist im angrenzenden Café Seehof aufgewachsen. „Ich habe als Jugendliche immer mitgeholfen“, erinnert sich die junge Frau. Nach dem Abitur studierte sie Betriebswirtschaft in Deutschland und in den USA, außerdem war sie mit „Work & Travel“ in Australien und in den USA. Letzteres ist eine beliebte Möglichkeit von jungen Leuten, um ins Ausland zu gehen und gleichzeitig berufliche Erfahrungen zu sammeln.

Renovierungsarbeiten im Gebäude laufen

In den vergangenen vier Jahren lebte Günzel in Berlin und arbeitete dort unter anderem in der IT-Branche und in der Hotellerie, genauer gesagt im „Michelberger Hotel“. Seit Februar ist sie nun wieder am Walchensee – und hat sich entschieden, hier in die Gastronomie einzusteigen. Die „Wallerei“ soll ein „sozialer Ort für Gäste, Einheimische und Freunde aus aller Welt werden“, sagt die 28-Jährige. Derzeit laufen umfangreiche Renovierungsarbeiten in dem Gebäude, das im 18. Jahrhundert errichtet wurde und einst ein Bauernhof war.

Seit August gibt es im Außenbereich einen „Pop-up-Biergarten“, der nur bei schönem Wetter geöffnet ist, und zwar bis zum 4. Oktober. 2023 soll im Innen- und Außenbereich bewirtet werden. © arp

Der „Pop-Up-Biergarten“ wird am 4. Oktober geschlossen, sodass man sich ganz auf die Arbeiten im Inneren konzentrieren kann, die bis Frühjahr 2023 abgeschlossen sein sollen. Geplant sind zehn Hotelzimmer sowie zehn weitere in 2024/25 und eine Gastronomie. Regionalität ist Günzel wichtig. Schon jetzt arbeitet sie mit den Fischern am See zusammen, das Gemüse bezieht sie aus Mittenwald, auch das Fleisch kommt aus der Region. Auf der Speisekarte des Restaurants sollen sich neben Fleischgerichten auch vegetarische und vegane Speisen finden. „Ich gehöre einer Generation an, bei der der Nachhaltigkeitsgedanke eine wichtige Rolle spielt“, sagt die 28-Jährige und spricht in diesem Zusammenhang auch von „zero waste“ und der „slow food“-Bewegung. Sprich, man legt Wert auf Müllvermeidung und den bewussten Genuss von regionalem Essen.

Nachhaltigkeitsgedanke spielt große Rolle

Die 28-Jährige möchte einen Treffpunkt für Urlauber, Einheimische und Mitarbeiter schaffen – denn auch für sie hat sie besondere Vorstellungen: Günzel ist schon jetzt selbst Anbieterin für „Work & Travel“. „Ich mag das internationale Flair“, sagt sie. Durchschnittlich bleiben die jungen Leute zwei Monate. Derzeit hat sie Mitarbeiter aus Argentinien, Spanien und Moldawien. Sie wohnen alle im Haus und helfen im Service oder bei der Reinigung. „Alle sind sehr motiviert und freuen sich, die bayerische Kultur kennenlernen zu können.“ Und wenn es regne und der Biergarten geschlossen sei, würden sie auch bei Renovierungsarbeiten im Gebäude mit anpacken. Auch Hausbesitzer Josef Heilinglechner übernimmt einige der Sanierungsarbeiten. „Wir haben eine kooperative und schöne Zusammenarbeit“, sagt Günzel.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.