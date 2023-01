Neujahrsnacht: Brand in Kochel, Körperverletzung in Bad Tölz

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Zu einem Einsatz in der Neujahrsnacht musste die Kochler Feuerwehr ausrücken. © Feuerwehr Kochel am See

Aus polizeilicher Sicht gestaltete sich der Jahreswechsel recht ruhig. In Kochel gab es einen Brand, in Bad Tölz eine Körperverletzung.

Kochel am See - Das neue Jahr begann für einen 49-jährigen Kochler nicht sonderlich gut. Gegen 0.15 Uhr fing die Hecke des Grundstücks Feuer. Ausgelöst hatte den Brand wohl ein Feuerwerkskörper. Der nebenan geparkte Audi A6 des Geschädigten wurde an der rechten Seite durch den Brand versengt.

Nachbarn löschen mit dem Gartenschlauch, Feuerwehr im Einsatz

„Schon vor Eintreffen unserer Kräfte konnten die Anwohner und Nachbarn mittels Gartenschlauch und Pulverlöscher die Flammen ersticken“, schreibt die Feuerwehr Kochel auf ihrer Facebookseite. „Wir kontrollierten die Hecke, den Pkw sowie das nebenstehende Haus mittels Wärmebildkamera. Ebenso wurden Nachlöschmaßnahmen unternommen. Nach einer Stunde war der Einsatz für uns beendet.“

Tölzer von mehreren Unbekannten geschlagen

Gegen 3.45 Uhr musste die Polizei dann zum Tölzer Amortplatz ausrücken. Ein 26-jähriger Tölzer wurde dort wohl nach einem verbalen Streit von mehreren unbekannten Tätern geschlagen, die dann das Weite suchten. Der Tölzer erlitt Verletzungen an der Hand und im Gesicht. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht Zeugen der Körperverletzung

Zeugen der Körperverletzung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08041/761060 bei der Polizei Bad Tölz zu melden.

