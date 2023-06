Nicht immer Mahnung zum Frieden: Landkreisbeispiele in Buch „Kriegerdenkmäler in Oberbayern“

Das Schmied-Balthes-Denkmal in Kochel: Imponierend, aber die tatsächlichen Vorkommnisse anno 1705 spiegelt dieses Kriegerdenkmal eher nicht. © cs

Das Buch „Kriegerdenkmäler in Oberbayern“ zeigt viele Landkreisbeispiele. Allerdings sind manche davon erklärungsbedürftig.

Kochel/Bichl/Reichersbeuern/Bad Tölz – Nach der Lektüre des Buches „Kriegerdenkmäler in Oberbayern“ lese er die Inschriften nun anders, sagte Bezirkstagspräsident Josef Mederer kürzlich bei der Vorstellung des, man kann so sagen, Grundlagenwerkes. Der frühere Bezirksheimatpfleger Nobert Göttler und die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Tworek haben sich viele von den Helden- und Gefallendenkmäler im Bezirk mal genauer angeschaut. Allein in Oberbayern gibt es 2000 bis 3000.

Die Autoren legen auch den Finger in die Wunde und benennen nüchtern und zurückhaltend „problematische Kriegerdenkmäler“ und geben Handlungsempfehlungen. Wenn etwa der Tod auf dem Schlachtfeld verklärt wird wie etwa in Reichersbeuern, wo am Denkmal neben der Kirche zu lesen ist: „Den Geschiedenen zur ehrenden Erinnerung, den Lebenden zur Aneiferung“. Dann fordern die Autoren keine Radikalmaßnahmen, sondern werben für behutsames Vorgehen. Etwa mit Hilfe von Erklärungstafeln, um das Ziel zu erreichen, Friedensfähigkeit durch Gedenkarbeit zu erreichen.

Landkreis stark vertreten

Auch bei offiziellen Gedenkveranstaltungen dürfe gerne auf kritische Begrifflichkeiten wie „Helden“ und das verharmlosende „Gefallene“, womöglich noch mit dem Zusatz „für Deutschlands Ruhm und Ehre“, hingewiesen werden. Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist stark vertreten. In Bichl ist etwa in der Friedhofskapelle eines der ältesten Bildzeugnisse der Pest, eine Folgeerscheinung des 30-jährigen Krieges, zu sehen. Das Bichler Pestbild entstand um 1670 und erinnert an 263 Bichler, 49 Steinbacher und 40 Laingrubener ( Benediktbeurer) Opfer der Seuche.

Bei Sonnenhofen nahe Königsdorf steht ein Mahnmal, das nicht nur an Kriegsereignisse gemahnt, sondern auch in der Zeit errichtet wurde. Das Steinkreuz mit dem eingemeißelten Datum 1705 erinnert an die Bauernkriege und die Sendlinger Mordweihnacht. Das ungleich berühmtere Löwendenkmal in Waakirchen, wo die Schützen alljährlich der Toten von 1705 gedenken, wurde dagegen erst 200 Jahre später aufgestellt, lange nach dem Ereignis. Auch das stattliche Schmied-Balthes-Monument in Kochel wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts eingeweiht. Es spiegelt laut Autoren in verklärender Weise eher „die Frustration über den Verlust bayerischer Souveränität im 19. Jahrhundert als die Reflexion über die tatsächlichen Vorkommnisse 1705“.

Erklärungstafeln sollen anregen zur Gedenkarbeit

Natürlich darf auch das Tölzer Winzerer-Denkmal in der Tölzer Marktstraße nicht fehlen, das 1887 eingeweiht wurde. Es erinnert, was die wenigsten wissen dürften, an die Toten des deutsch-französischen Kriegs 1870/71. Ihr dauerhafter Ruhm soll durch zweierlei Darstellungen manifestiert werden: die des Goldenen Ritters Winzerer, der 400 Jahren früher bei Pavia den französischen König ergreifen half. Die vier bronzenen Bildtafeln am Denkmal erinnern parallel dazu an die Gefangennahme des französchen Kaisers Napoleon III. 1870 bei Sedan.

Der Krieg 1870/71 führte nicht nur zu vielen neuen Kriegerdenkmälern, sondern war an vielen Orten Deutschlands der Impuls zur Gründung von Krieger- und Veteranenvereinen. Sie sollten jährlich an die toten Soldaten erinnern und die Kriegerdenkmäler pflegen. An diesen Traditionen hing man. Als der Heilbrunner Pfarrer Hundeck 1970 bei der Hauptversammlung des Veteranen- und Kriegervereins eine Namensänderung in „Friedensverein“ anregte, weil das doch der eigentliche Sinn sei, wurde dieser Vorschlag nicht einmal diskutiert.

Das vom Bezirk Oberbayern herausgegebene, 160 Seiten starke Buch ist übersichtlich gegliedert. Ein Ortsregister wäre freilich hilfreich gewesen. Auch die jüngere Geschichte wird mit zahlreichen Positiv- und Negativbeispielen detailliert dargestellt. Wer freilich die mitunter beinharten Auseinandersetzungen um die Aufstellung der 22 Pilgrim-Denkmäler entlang der Todesmarsch-Route von Dachau in den Süden miterlebt hat, wird sich ein skeptisches Stirnrunzeln nicht verkneifen können, wenn er liest: „Die politischen Gemeinden übernehmen die Kosten für Gestaltung und Pflege dieser Denkmäler.“ Genau das war auch im Jahr 1998 noch alles andere als selbstverständlich und wurde – Beispiel Bad Tölz – schließlich von engagierten Bürgern und Kirchen selbst in die Hand genommen.

Das Buch

„Kriegerdenkmäler in Oberbayern – Von der Heldenverehrung zum Friedensmahnmal“ von Norbert Göttler und Elisabeth Tworek ist im Pustet-Verlag Regensburg erschienen und kostet 29,95 Euro.

