Verstaatlichung des Walchenseekraftwerks: „Nur Uniper kann über Verkauf entscheiden“

Interview

Von Andreas Steppan schließen

Über die Zukunft des Walchenseekraftwerks und der dazugehörigen Anlagen wird aktuell viel diskutiert und spekuliert. Was sagt der Betreiber dazu?

Kochel am See – Einige Politiker sehen die Chance zu einer Wiederverstaatlichung gekommen (wir berichteten). Der jetzige Betreiber Uniper war im Zuge der Energiekrise vor allem wegen seines Gasgeschäfts in wirtschaftliche Schieflage geraten und vom Bund gerettet worden, der nun 99 Prozent der Anteile hält. Das alles passierte auch noch mitten in der Phase, in der Gespräche darüber laufen, unter welchen Bedingungen die 2030 auslaufenden Wasserrechte verlängert werden sollen, die es Uniper erlauben, in dem Gebiet Wasser zur Energiegewinnung zu nutzen.

Doch was sagt eigentlich Uniper selbst zu der öffentlich geführten Debatte, ob nicht der Freistaat der bessere Kraftwerksbetreiber wäre? Theodoros Reumschüssel, Pressesprecher für den Bereich Wasserkraft, stellt auf Anfrage des Tölzer Kurier klar: Aus Sicht des Energiekonzerns steht eine Verstaatlichung nicht zur Debatte.

Herr Reumschüssel, wie viele Wasserkraftwerke hat Uniper in Bayern, und wie viele Mitarbeiter gehören zu diesem Unternehmensteil?

Wir betreiben in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen über 100 Wasserkraftwerke. Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle Kraftwerke entlang eines Flusses betreuen und auch die Kolleginnen und Kollegen in der Zentrale in Landshut für alle Wasserkraftwerke von Uniper in Deutschland zuständig sind, gibt es keine Zahl für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur in Bayern. Insgesamt beschäftigen wir rund 400 Menschen.

Könnte man einen Unternehmensteil denn so einfach herauslösen und an den Freistaat übertragen, wie die Befürworter sich das vorstellen? Was würde das für den Rest des Unternehmens bedeuten?

Die Frage der Herauslösung eines Unternehmensteils stellt sich für uns nicht. Es ist das erklärte Ziel der Bundesregierung, Uniper als Ganzes zu gegebener Zeit wieder in private Hände zu entlassen und auf eine Rückkehr an die Kapitalmärkte vorzubereiten. Dazu wäre es nicht hilfreich, wichtige Geschäftszweige herauszulösen. Die EU hat zudem im Dezember 2022 Auflagen im Zusammenhang mit der EU-beihilferechtlichen Genehmigung der Uniper-Stabilisierung durch den Bund gemacht, die auch den Verkauf von Unternehmensteilen vorsehen. Die Wasserkraft – weder in Schweden noch in Deutschland – ist nicht Teil der Auflagen.

+ Theodoros Reumschüssel, Sprecher Uniper Wasserkraft © Uniper

Wer würde über eine solche Unternehmenszerschlagung – was es ja wäre – entscheiden beziehungsweise darüber verhandeln?

Für die Führung der Beteiligung ist das Bundesministerium der Finanzen zuständig. Letztendlich kann nur der Vorstand der Uniper SE eine Entscheidung über den Verkauf von Unternehmensteilen treffen. Die irreführenderweise zum Anlass genommene Diskussion über einen Heimfall ab dem Jahr 2030 führt eben nicht zu einer „Verstaatlichung“ der Wasserkraft, da nur wenige Anlagen davon betroffen wären und damit auch das bisherige Ziel des bayerischen Freistaats, die Betriebsführung der Anlagen in einer Hand zu behalten, konterkariert würde.

Arbeitet die Uniper Wasserkraft unter den neuen Eigentumsverhältnissen jetzt eigentlich weiter wie vorher?

Ja, weder die Übernahme der Aktienmehrheit an der Uniper SE durch Fortum noch durch den Bund hatten oder haben eine Auswirkung auf den Betrieb der Wasserkraftwerke.

Kann man jetzt sagen, dass es sich um ein bundeseigenes Kraftwerk handelt?

Das Walchenseekraftwerk ist im Besitz von Uniper, und der Uniper-Vorstand entscheidet über die Zukunft des Kraftwerks. Die Uniper wiederum befindet sich über die Aktienmehrheit am Unternehmen im Besitz des Bundes. Uniper ist damit aber keine Behörde, sondern nach wie vor ein privatwirtschaftlich organisiertes und börsennotiertes Unternehmen mit Minderheitsaktionären – wenn auch derzeit, aufgrund der Energiekrise in Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im letzten Jahr, mit dem Haupteigentümer Bundesrepublik Deutschland.

Ändern die Eigentumsverhältnisse etwas in der Praxis?

Die Vorstellung, dass der Bau und Betrieb von Energieversorgungsanlagen durch die Öffentliche Hand für die Bürger günstiger seien, ist ein Irrglaube. Der Betrieb solcher Anlagen erfordert einen hohen Einsatz von Kapital und fachkundigem Personal. Uniper beziehungsweise die Vorgängerunternehmen haben in vielen Jahrzehnten bewiesen, dass sie die Wasserkraftanlagen in Süddeutschland sicher, effizient und umweltschonend sowie in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Freistaat Bayern, den zuständigen Behörden, den Anrainern und auch vielen weiteren Interessengruppen betreiben können. Dabei hat der Staat jederzeit über Gesetze und Vorschriften sowie entsprechende Genehmigungen die Regeln für den Betrieb der Anlagen durchgesetzt und auch regelmäßig angepasst. Diese Möglichkeit bestand und besteht unabhängig von der Eigentümerstruktur und wird auch genutzt. Eine Notwendigkeit zum Eigentümerwechsel kann nicht mit verbesserten Durchgriffsmöglichkeiten begründet werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.