Opa von Kochler Familie an Leukämie erkrankt: „Stammzellenspende ist seine letzte Chance“

Von: Franziska Seliger

Hofft auf einen geeigneten Spender: Familie Hotz aus Kochel © li.

Wer an Leukämie erkrankt ist, braucht oft eine Stammzellenspende, um zu überleben. Im Kochel gibt es nun eine große Typisierungsaktion.

Kochel am See – Etwa alle zwölf Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs – viele der Betroffenen brauchen dann eine Stammzellentransplantation, um zu überleben. In Kochel gibt es derzeit mehrere Familien, in denen ein Mitglied an Blutkrebs erkrankt ist – unter anderem der Vater von Tessa Hotz, die mit ihrem Mann Adam und den drei kleinen Kindern in der Zweiseengemeinde lebt.

Nach der Chemotherapie kehrte der Krebs mit voller Wucht zurück

Ende vergangenen Jahres habe ihr Vater die Diagnose Leukämie bekommen, erinnert sich die Kochlerin. Die erste Behandlung mit Chemotherapie verlief gut. Hoffnung keimte auf. Doch nun sei der Krebs mit voller Wucht zurückgekommen. „Die Stammzellenspende ist jetzt die letzte Chance für meinen Vater“, so die dreifache Mutter.

Große Typisierungsaktion am 22. April in Kochel am See

Um das Leben des 68-Jährigen und anderer betroffener Kinder und Erwachsener zu retten, wird der Förderverein der Kochler Franz-Marc-Grundschule zusammen mit dem Elternbeirat der Schule und in Kooperation mit der internationalen Organisation DKMS nun eine große Typisierungsaktion veranstalten. Und zwar am Samstag, 22. April, von 16 bis 20 Uhr in der örtlichen Grundschule. Als kleines Dankeschön gibt es nach der Typisierung Kaffee und Kuchen.

Schwer an Leukämie erkrankt ist der Vater, Schwiegervater und Opa von Familie Hotz aus Kochel © privat

Mit der Aktion sollen potenzielle Stammzellenspender gefunden werden. Denn nicht nur Menschen mit Leukämie benötigten oft eine solche Spende, weiß Hotz. Es gebe auch viele andere schwere Krankheiten, bei denen nur eine Stammzellenspende Leben retten könne. Und im Oberland seien laut Auskunft der DKMS noch viele Menschen nicht typisiert.

Abgeben muss man lediglich eine Speichelprobe

„Mir persönlich ist sehr wichtig: Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er so etwas machen möchte. Wir wollen und werden niemanden zu etwas überreden“, betont Sabine Eberl, Vorsitzende des Fördervereins und seit über 20 Jahren registrierte Stammzellenspenderin. „Wir möchten auf das Thema aufmerksam machen, um dann auf selbstbestimmten Wunsch unkompliziert und mit unserer Unterstützung Spender zu werden.“

Bei der Typisierungsaktion am kommenden Samstag braucht jeder Freiwillige lediglich eine Speichelprobe abzugeben sowie ein Formular auszufüllen. „Das dauert nur ein paar Minuten“, so Hotz. Für die Online-Registrierung müsse aber jeder ein mobiles Endgerät, also ein Handy oder einen Laptop, mitbringen. Die junge Mutter hofft sehr, dass so schnell wie möglich ein geeigneter Stammzellenspender für ihren Vater gefunden werden kann – nicht zuletzt wegen ihrer drei Kinder, die ihren Opa seit seiner Erkrankung kaum mehr besuchen könnten. Dabei habe ihr Vater vor seiner Krankheit so viel Zeit mit seinen Enkelkindern verbracht. „Sie vermissen ihren Opa sehr.“

Potenzielle Spender müssen laut DKMS zwischen 17 und 55 Jahre alt und grundsätzlich gesund sein

Potenzielle Spender müssen laut DKMS zwischen 17 und 55 Jahre alt und grundsätzlich gesund sein. Ausschlusskriterien sind unter anderem starkes Übergewicht, systemische Autoimmunerkrankungen oder andere schwere chronische Erkrankungen wie etwa Diabetes oder Rheuma.

Kommt man als Spender für einen Patienten in Frage, gibt es derzeit laut DKMS zwei verschiedene Methoden, Stammzellen zu spenden: die periphere Stammzellentnahme oder die Knochenmarkentnahme. Die periphere Stammzellentnahme kommt dabei mit rund 90 Prozent aktuell am häufigsten zum Einsatz. Bei dieser Methode werden die Stammzellen über ein spezielles Verfahren aus dem Blut gewonnen – ähnlich einer Blutspende. Die Knochenmarkentnahme kommt bei etwa zehn Prozent der Stammzellspenden zum Einsatz und beinhaltet einen kleinen operativen Eingriff.

Weitere Informationen: www.dkms.de

