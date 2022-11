Parken am Walchensee: Es soll übersichtlicher werden

Von: Christiane Mühlbauer

Am Walchensee gelten auf Kochler und Jachenauer Seite unterschiedliche Parkgebühren. Die Tickets will man sich nun gegenseitig anerkennen, so dass keine Knöllchen ausgestellt werden. © arp

Der Kochler Gemeinderat entkoppelt den Kurbeitrag vom Tagesticket und will eine Vereinbarung mit der Gemeinde Jachenau treffen.

Kochel am See/Walchensee – Ein weiteres Mal hat der Kochler Gemeinderat nun die Parkgebühren-Verordnung verändert. In der Sitzung am Dienstag wurde beschlossen, die Zwangserhebung des Tagskurbeitrags vom Lösen des Tagestickets zu entkoppeln. Außerdem soll mit der Gemeinde Jachenau geklärt werden, dass die unterschiedlichen Tickets aus beiden Gemeinden jeweils auch auf der anderen Flur gelten.

Tagesticket kostet in Kochel nun einen Euro mehr

Bürgermeister Thomas Holz (CSU) stellte die bisherige Bilanz vor: Rund 132 000 Mal wurden Parktickets gelöst. Das meiste (fast 101 000) waren Tickets für den Bereich ein bis drei Stunden. Ein Tagesticket forderten gut 27 000 Besucher an, und knapp 4000 drückten auf die Tageskurbeitrags-Taste.

Zum Thema Parken seien im Rathaus sehr viele unsachliche, aber auch einige konstruktive Zuschriften eingegangen, berichtete Holz weiter. Verwirrend fanden die Besucher, dass ein Tagesticket genauso viel kostete wie ein Drei-Stunden-Ticket (sechs Euro). Deshalb gab es öfters Diskussionen mit der Parküberwachung, so Holz. Um eine Differenz herzustellen, wurde nun entschieden, den Preis fürs Tagesticket um einen Euro zu erhöhen. Nun kostet es sieben Euro.

Probleme beim Kurbeitrag

Diskussionen gab es auch rund um den Kurbeitrag. Urlauber beklagten sich, dass sie ja ohnehin schon Kurbeitrag zahlen müssten und nun beim Parken eben nochmal. Zwar wurde eine Rückerstattung in den Tourist-Informationen durchgeführt, doch das sei „sehr aufwendig in der digitalen Zeit“, so Holz. Die Idee, dass ein Parkscheinautomat die Gästekarte elektronisch erkenne, ließe sich technisch nicht umsetzen. Angesichts der Zahlen könne man erkennen, dass der Tageskurbeitrag von vielen Auswärtigen akzeptiert werde, sagte Holz. Er werde verwendet, um beispielsweise Kosten bei der Reinigung der Badewiesen zu decken. Überhaupt will die Gemeinde in Kürze Info-Tafeln aufstellen, wofür das Geld verwendet wird – nämlich auch für den Unterhalt von Wanderwegen und Toiletten. „Die Tafeln werden an jedem größeren Parkplatz aufgestellt“, sagte Holz auf Rückfrage von Sonja Mayer (Die Mitte), die das Thema grundlegend angesprochen hatte.

Die Änderungen gelten rückwirkend ab 1. November. Wer also jetzt als Tagesausflügler nach Kochel kommt, entrichtet den Kurbeitrag am Automaten freiwillig. Markus Greiner (Junge Liste) bezweifelte, dass das funktionieren wird. Letztlich erfolgte die Zustimmung aber einstimmig.

Unterschiedliche Gebühren auf Kochler und Jachenauer Flur

In der Sitzung wurde auch grundsätzlich über die Park-Regelungen am Walchensee gesprochen, vor allem über die Tatsache, dass auf Kochler und Jachenauer Flur unterschiedliche Gebühren gelten. Am Südufer (Gemeinde Jachenau) zahlt man fünf Euro sowie weitere fünf Euro für die Mautstraße – insgesamt also mehr als sieben Euro auf Kochler Seite. „Die Maut ist übrigens Sache der Staatsforsten“, sagte Holz.

Für einen Urlaubsgast aber ist schwierig, zu unterscheiden, auf welcher Gemeindeseite man sich befinde. Um die Sache zu erleichtern, soll die Kochler Verwaltung nun eine Vereinbarung ausarbeiten, damit Jachenauer Parktickets auch auf Kochler Flur gelten und umgekehrt. Auch in der Jachenau werde der Gemeinderat darüber beraten, so Holz. Verrechnen wolle man das mit den Nachbarn nicht. „Wir werden uns das Geld nicht wieder reinholen.“

Was ist mit den Einheimischen?

Ob diese Regelung auch für die Zeitparkausweise der Anwohner gelten würde, wollte Mathias Graf (CSU) wissen. Damit hatte er Holz kalt erwischt. „Eine gute Idee, darüber haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht“, meinte der Bürgermeister. Auch diese Frage soll jetzt geklärt werden.

