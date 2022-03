Verdi-Heim: Denkmalschützer reichen Petition im Landtag ein

Von: Christiane Mühlbauer

Das ehemalige Verdi-Heim in Kochel am See. © Pröhl

Der Streit um die Schutzwürdikgeit des ehemaligen Verdi-Areals („Emil-Freymuth-Ferienheim“) in Kochel am See geht in eine neue Runde. Zwei Denkmalschützer haben nun eine Petition eingereicht.

Kochel am See – Der Weilheimer Architekt und Denkmalschützer Heiko Folkerts hat zusammen mit Almut Büttner-Warga aus Kochel eine Petition im Landtag eingereicht, um den Abriss des Verdi-Areals doch noch zu verhindern. Das gab Folkerts am Wochenende in einer Pressemitteilung bekannt. Wie berichtet, hatte der Landesdenkmalrat vor wenigen Tagen die Bitte um eine erneute Prüfung der Schutzwürdigkeit abgelehnt.

Unterstützt werden sie nach eigenen Angaben von einigen Architektur- und Kunsthistorikern, unter anderem Winfried Nerdinger (Mitglied im Landesdenkmalrat und Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste), Helmut Keim (ehemaliger Direktor des Freilichtmuseums Glentleiten) und Wolfgang Voigt (ehemaliger stellvertretender Direktor des Deutschen Architekturmuseums).

Für die Antragsteller ist das Gebäude, erbaut 1930 von Emil Freymuth, „eines der letzten frühen Zeugnisse der klassischen Moderne in Bayern“. Architekt Freymuth zähle „zu den wohl virtuosesten, begabtesten und vielseitigsten Architekten“ jener Zeit. In der Petition sind zahlreiche historische Fotos abgebildet, auch von der Gebirgsmotorschule in der NS-Zeit.

Wie berichtet, wurden Anträge zum Denkmalschutz in früheren Jahren abgelehnt. Die Antragsteller werfen dem zuständigen Landesamt für Denkmalpflege „Blockade“ vor. Trotz des schlechten Zustands jetzt sei das Gebäude „noch sanierbar“. Folkerts schreibt: „Nach meiner fachlichen Einschätzung wäre angesichts der enormen europäischen Bedeutung des Bauwerks und seines kunsthistorischen Werts eine Instandsetzung im Denkmalsinne in Höhe der Neubaukosten sehr gut möglich.“ Das Haus gehört einem Investor in Straubing, der mit Abbrucharbeiten begonnen hat.

