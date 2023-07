Pfarrhaus bleibt Pfarrhaus: Katholische Pfarrgemeinde in Walchensee zieht nicht um

Von: Christiane Mühlbauer

Das Pfarrhaus an der Kastanienallee ist der Kirchengemeinde zu groß geworden. © arp/Archiv

Anders als einst anvisiert, zieht die katholisch Kirchengemeinde Walchensee nun doch nicht ins ehemalige Sparkassengebäude.

Walchensee – Es bleibt alles beim Alten: Die katholische Pfarrgemeinde in Walchensee wird nicht in das ehemalige Sparkassengebäude neben der Kirche einziehen, sondern nutzt weiterhin ihre angestammten Räumlichkeiten im weiter entfernt liegenden Pfarrhaus an der Kastanienallee. Das berichtet Kirchenpfleger Frank Sommerschuh auf Nachfrage unserer Zeitung.

Nachdem die Sparkasse in Walchensee ihre Filiale aufgegeben hatte, war der Gedanke aufgekommen, dieses Gebäude, das sich in Privatbesitz befindet, für die Kirchengemeinde zu nutzen. Die Gespräche gestalteten sich jedoch kompliziert und zogen sich, vor allem aufgrund von Abstimmungsprozessen im Bistum Augsburg, lange hin.

Gespräche zogen sich hin: Lange Abstimmungprozesse im Bistum Augsburg

Die Pfarrgemeinde wäre deshalb gerne umgezogen, weil das jetzige Pfarrhaus an der Kastanienallee für ihre Bedürfnisse zu groß ist. Doch schlussendlich sei man „nicht zusammengekommen“, sagt Sommerschuh. Das Sparkassengebäude hätte zum Beispiel umfangreicher saniert werden müssen als gedacht, weil man es als Versammlungsstätte nutzen würde. „Da gelten andere Brandschutzauflagen“, erklärt der Kirchenpfleger. Er dankt der Vermieterin, dass sie mit dem Bistum und den langwierigen Gesprächen „so lange Geduld hatte“. Schließlich handle es sich um ein Gebäude in guter Lage im Dorf. „Die Eigentümerin hat die ganze Zeit auf Mieteinnahmen verzichtet.“

Gespräche mit „Dorfleben“

Die Situation jetzt sei „nicht schlimm für die Pfarrgemeinde, wir haben das Pfarrhaus ja nicht verloren“, sagt Sommerschuh. Nun könne man sich vorstellen, dass „Dorfleben Walchensee“ einige Räume des Pfarrhauses nutze – schließlich befänden sich ja angrenzend Schule und Kindergarten. Die gemeinnützige Einrichtung „Dorfleben Walchensee“ hätte das Pfarrhaus gerne gekauft, zuletzt stand immerhin ein Erbpacht-Vertrag im Raum. Zur weiteren Zukunft beziehungsweise Zusammenarbeit möchten sich sowohl „Dorfleben Walchensee“ als auch das Bistum derzeit nicht äußern. „So haben wir es mit dem Bistum vereinbart“, sagt Klaus Berner, einer der beiden Geschäftsführer von „Dorfleben Walchensee“. Und das Bistum teilt mit: „Wir befinden uns nach wie vor in einem konstruktiven und vertrauensvollen Austausch“, so Pressesprecher Nicolas Schnall. „Wir gehen zum derzeitigen Zeitpunkt davon aus, dass es bis spätestens vor den Sommerferien stichhaltige Zwischenergebnisse in dieser Sache gibt.“

