Pfarrhaus zu groß: Walchenseer Pfarrgemeinde will umziehen

Von: Christiane Mühlbauer

Das Pfarrhaus in Walchensee ist für die Gemeinde zu groß geworden. Zudem liegt es ein Stück weg von der Kirche St. Ulrich. © arp

Das Pfarrhaus ist der katholischen Gemeinde in Walchensee zu groß geworden. Sie würde gerne umziehen. Gespräche laufen.

Walchensee – Die katholische Pfarrgemeinde in Walchensee hofft, dass bis zum Jahresende eine Entscheidung über ihr neues Heim gefallen ist. Diese liegt jedoch in der Verantwortung des Bistums Augsburg, und dort möchte man sich derzeit zeitlich nicht festlegen.

Zum Hintergrund: Das Pfarramt befindet sich in der Kastanienallee neben Schule und Kindergarten. Die Kirche St. Ulrich liegt ein Stück weiter weg, und zwar an der Ringstraße neben dem ehemaligen Sparkassengebäude. Die Bank ist dort jedoch ausgezogen, deshalb sind die Räume frei. Das Haus ist in Privatbesitz.

Eine neue Heimat in der ehemaligen Sparkasse?

„Diese Räume wären ideal für uns“, sagt Kirchenpfleger Frank Sommerschuh. Auch die Vermieterin würde es begrüßen, wenn Pfarramt und Räume für die Kirchengemeinde dort ein neues Zuhause finden.

Das derzeitige Pfarramt an der Kastanienallee sei der Pfarrgemeinde mittlerweile zu groß geworden, berichtet Sommerschuh. „Wir brauchen keine so große Immobilie mehr“, sagt der Kirchenpfleger auch mit Blick auf die immens gestiegenen Energiekosten. Die Wohnung sei ohnehin nicht mehr bewohnt, weil der jetzige Pfarrer, Pater Lothar Bily, im Kloster Benediktbeuern wohne. Zudem sei das Pfarrbüro nur wenige Stunden in der Woche besetzt. Die Treffen des Singkreises könnten auch im neuen Domizil abgehalten werden. „Und man muss ja auch im Blick haben, dass das Haus an der Kastanienallee eines Tages mal saniert werden muss“, sagt Sommerschuh.

„Dorfleben Walchensee“ möchte jetziges Pfarrhaus kaufen

Weil Schule und Kindergarten direkt ans Gelände des Pfarramts angrenzen, würde „Dorfleben Walchensee“ – der Betreiber dieser beiden Einrichtungen – das Areal gerne für diese Zwecke erwerben. Die gemeinnützige GmbH bestätigt das.

Im September gab es wieder Gespräche zwischen der katholischen Pfarrgemeinde, „Dorfleben Walchensee“ und dem Bistum. War bislang ein Verkauf an „Dorfleben Walchensee“ im Raum gestanden, so favorisiert das Bistum als Eigentümer des Areals nun eine Erbpacht-Variante. Das heißt, es gibt noch einiges zu besprechen.

Bistum bestätigt Gespräche, will aber keinen Zeitrahmen vorgeben

Das Bistum bestätigt die Gespräche, hält sich aber einen Zeitrahmen offen. „Grundsätzlich steht das Bistum einem Umzug des Pfarrbüros in das ehemalige Sparkassengebäude positiv gegenüber, da dies im Sinne einer Strategie der Verschlankung des Immobilienbestandes eine sinnvolle Lösung darstellt“, sagt Nicolas Schnall, stellvertretender Leiter der Bistums-Pressestelle. Konkrete Aussagen zum zeitlichen Rahmen ließen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht treffen. Das gelte auch für die Veräußerung des Pfarrhauses: „Hier soll den Ergebnissen der Verhandlungen mit ,Dorfleben Walchensee‘ in keiner Weise vorgegriffen werden.“

Pfarrgemeinde erhofft sich eine rasche Einigung

Auch „Dorfleben Walchensee“ hält sich bedeckt: „Wir befinden uns in vertrauensvollen Gesprächen mit Kirche und Bistum“, sagt Klaus Berner, einer der beiden Geschäftsführer.

In der Pfarrgemeinde hofft man, dass die beiden Parteien rasch eine Einigung erzielen – schließlich wolle man die Eigentümerin des Sparkassengebäudes auch nicht zu lange warten lassen. „Es wäre schön, wenn wir bis zum Jahresende Bescheid wüssten“, sagt Sommerschuh. Schließlich wären die Räume gleich neben der Kirche ideal, etwa für Treffen nach dem Gottesdienst.

