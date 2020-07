Porsche-Fahrer flüchtet vor Polizei - er hatte über zwei Promille

Erst fuhr er sehr langsam, dann gab der Porsche-Fahrer Gas. Beides erschien der Polizei verdächtig – zurecht, wie sich später herausstellte.

Kochel am See - Am Donnerstag gegen 0.50 Uhr bemerkten die Beamten in Kochel am See einen Porsche, der auf dem Parkplatz am Walchenseekraftwerk sehr langsam fuhr. Als der 49-jährige Fahrer die Polizei entdeckte, flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kochler Ortsmitte, stoppte dann aber auf Höhe der Firma „Dorst“.

Porsche-Fahrer: Alkotest zeigt über zwei Promille

Die Polizei bemerkte bei dem Fahrer eine deutliche Alkoholisierung. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Beamten einen Wert von über 2,0 Promille.

Porsche-Fahrer weigert sich, in Polizeiauto zu steigen

Weil sich der Mann zunächst weigerte, ins Polizeiauto zu steigen, um zur Dienststelle zu fahren, musste eine zweite Streife hinzugezogen werden. Auf der Dienststelle wurde dann eine Blutentnahme bei dem 49-Jährigen veranlasst.

Porsche wird abgestellt, der Schlüssel sichergestellt

Der Porsche des Mannes selbst wurde sicher versperrt abgestellt. Die Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.va

