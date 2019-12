Der Preuße als Gegenkandidat

Die Wahlbeteiligung lag bei nahezu 100 Prozent – jedenfalls in der Heimatbühne in Kochel, als die neue Produktion des Theatervereins, der Dreiakter D’Wahl-Lump’n, zum ersten Mal gespielt wurde.

Kochel am See– Der Saal am Sonntag war zwar nicht ganz voll, die Stimmung im Publikum aber gut. Unter die Besucher hatten sich – bei dem brisanten Thema nicht überraschend – auch einige Rathauschefs und Ehrenbürgermeister aus der Region gemischt. Für die war der Nachmittag vermutlich eine Art Fortbildungsmaßnahme.

Das Stück von Peter Landstorfer aus dem Jahre 1996 ist einfach gestrickt und reiht einen ganzen Haufen von Klischees aneinander. Trotzdem funktioniert es und bringt so wirkungsvolle Pointen und viele komische Situationen auf die Bühne. Und darum geht es: F.X. Irlacher (Peter Heimbeck), Bürgermeister eines kleinen bayerischen Dorfes, sieht seiner Wiederwahl zuversichtlich entgegen, während Frau Bürgermeisterin (Marlene Heimbeck) ihm das Weißwurschtfrühstück serviert. Gab es doch bisher noch nie einen Gegenkandidaten. Amtsmann Wimmerl, der mit großer Beflissenheit von Hans Rauch dargestellt wurde, erwartet währenddessen den Parteienverkehr auf dem Bürgermeisteramt, und dabei lässt er sich nicht hetzen. Dass einige Bürgerinnen und Bürger ob der langen Wartezeiten immer unzufriedener werden, stört weder den Amtsinhaber noch seinen treuesten Beamten. Solange jedenfalls, bis der Neubürger Gustav Stüder auf der Bildfläche erscheint. Hellmuth Schönsteiner spielt ihn mit spitzer Zunge und einer irgendwie unbestimmt norddeutschen Sprachfärbung.

Natürlich hat „der Preuße“ Erfahrungen und weiß genau, wie eigentlich alles sein sollte und wie man es besser machen könnte. Flugs wird er zum Gegenkandidaten. Unter diesen Voraussetzungen wird der Wahlkampf wieder spannend und der amtierende Bürgermeister zum ersten Mal in seinem Leben gezwungen, Wahlversprechen zu machen, von denen er weiß, dass er sie nicht einhalten kann. Ein origineller Einfall: In der Pause wurden Wahlzettel ans Publikum ausgeteilt, die nach dem Rededuell der Kandidaten wieder eingesammelt wurden.

Da sich aber keiner von beiden Kandidaten seines Sieges allzu gewiss sein kann, beschließen beide Lager, der Wahl etwas nachzuhelfen. Und was dann folgte war eine Kasperliade, die Andreas Rauch als Feuerwehrhauptmann Gelegenheit zu darstellerischer Höchstleistung bot und dem Publikum viel Vergnügen bereitete.

Insgesamt eine schöne Aufführung ohne allzu viel Tiefgang, bei der man sich gut unterhalten fühlt. Viel Schlussapplaus gab es für das ganze Ensemble, das unter der Leitung von Friedl Söhl eine gute Leistung abgeliefert hatte. Und das war sicher auch den vielen beteiligten Helfern an der Produktion zu verdanken. Dass der Schwung sich am Anfang nur langsam einstellen wollte, lag im Stück begründet, das eher in der „guten alten Zeit“ angesiedelt war, wie das Porträt des Prinzregenten im Amtszimmer des Bürgermeisters nahelegte. Und da gingen die Uhren ja bekanntlich anders. (Heribert Riesenhuber)

Mitwirkende & Termine:

Marianne Seybold, Maria Schretter, Benedikta Lautenbacher, Beer Ralf, Hubert Schwaller, Stefan Oppowa. Gespielt wird am 4. Januar, 20 Uhr; 6. Januar, 17 Uhr; 12. Januar, 17 Uhr; 18. Januar, 20 Uhr; und 26. Januar, 17 Uhr.

