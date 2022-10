Protestanten brechen zu neuen Ufern auf: Kochler Kirchengemeinde seit 25 Jahren selbstständig

Von: Christiane Mühlbauer

Seit fünf Jahren ist Elke Binder Pfarrerin in Kochel. Die 53-Jährige wurde in Siebenbürgen geboren und wuchs im Nürnberger Land auf. Ihre ersten Berufsjahre verbrachte sie in fränkischen Gemeinden. Die Pfarrstelle in Kochel trat sie zusammen mit ihrem Mann Matthias an, der derzeit im Fachgebiet Kirchengeschichte an der Universität Marburg habilitiert. Das Paar hat zwei erwachsene Kinder und freut sich gerade auf das zweite Enkelkind. © arp

Vor 25 Jahren wurde die evangelische Kirchengemeinde Kochel eigenständig. Knapp 1400 Protestanten zwischen Bichl, Walchensee und Großweil haben darin ihr Zuhause. An diesem Sonntag, 30. Oktober, gibt es ein Festkonzert.

Kochel am See – Vor 25 Jahren gaben sich die evangelischen Christen in der Region eine neue organisatorische Struktur. Wie berichtet, wurden die sehr großen Dekanate Weilheim und Rosenheim verkleinert, um das Dekanat Bad Tölz mit den Regionen Wolfratshausen und Miesbach-Tegernsee zu gründen. In diesem Zusammenhang erfolgte auch die Ablösung der Kirchengemeinde Kochel als zweiter Sprengel von Penzberg. Die Protestanten in Bichl, Benediktbeuern, Kochel, Walchensee, Schlehdorf und Großweil wurden eigenständig. Sie gehören dem Dekanat Bad Tölz an.

„Die Neuorganisation war eine Zäsur“, berichtet Pfarrerin Elke Binder aus der Zeit von 1997. Sie ging einerseits einher mit vielen Diskussionen, denn manche trauerten der Trennung von Penzberg nach. Andererseits gab es „eine Aufbruchsstimmung mit großer Lust, etwas Neues zu gestalten“. Für die erste Wahl zum neuen Kirchenvorstand bewarben sich 16 Männer und Frauen, sechs Personen wurden gewählt.

Viele Evangelische leben in Bichl und Benediktbeuern

Knapp 1400 Christen gehören der Kirchengemeinde derzeit an. Die meisten von ihnen, vor allem die Familien, leben in Benediktbeuern und Bichl. Pfarramt und Hauptkirche befinden sich in Kochel, es gibt jedoch auch Gottesdienste in der Kirche in Walchensee und im Bonhoeffer-Haus in Benediktbeuern. Die Situation für die Gemeinde sei nicht ganz einfach, weil es kein „natürliches Zentrum gibt“, sagt Binder mit Blick auf die Örtlichkeiten. Strukturell arbeite sie mit fünf Bürgermeistern, zwei Landkreisen und zwei Diözesen zusammen. „Das muss alles bedacht werden“, sagt sie lächelnd.

Zahlreiche Ideen in die Tat umgesetzt

In den vergangenen 25 Jahren hat sich viel entwickelt, und über einiges wurde leidenschaftlich diskutiert – beispielsweise, ob auch Bad Heilbrunn in die Kochler Kirchengemeinde integriert werden soll oder ob man das Bonhoeffer-Haus in Benediktbeuern verkaufen soll. Beides wurde nicht gemacht. Das Haus in Benediktbeuern wird weiterhin rege genutzt – sei es durch die Reihe „Forum Bonhoefferhaus“ oder durch den Nachbarschaftshilfeverein „Zammlebn“.

Mit viel Elan haben die Gläubigen zahlreiche Ideen in die Tat umgesetzt: Die Reihe „Kino, Kirche, Kultur“ im Kochler Kino, die „Gottesdienste im Grünen“ und die „Musik zur Abendstunde“, es gibt Frauenfrühstücke, Seniorennachmittage, einen Besuchsdienstkreis, eine ökumenische Arbeitsgruppe und eine Jugendgruppe. 2014 wurde das 100-jährige Bestehen der Kirche in Kochel gefeiert, 2017 kam eine neue Orgel.

Gute ökumenische Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit in der Ökumene sei sehr gut, sagt die Pfarrerin mit Blick auf die katholische Pfarreiengemeinschaft Benediktbeuern, Bichl und Kochel. Man mache zum Beispiel gemeinsam die Kinderbibelwoche und feiere die Gottesdienste in Schulen und Kindergärten. Seit zwei Jahren gibt es auch einen gemeinsamen Gottesdienst zum Valentinstag. „Wir sind eingespielt“, sagt Binder. Aber in Richtung Schlehdorf-Ohlstadt sei die Zusammenarbeit noch ausbaufähig.

An zwei Sonntagen wird das 25-jährige Bestehen der evangelischen Kirchengemeinde Kochel gefeiert. Der Frauenchor des Fränkischen Sängerbunds (Foto) gibt am 30. Oktober um 10 Uhr ein Konzert in der Kirche. Auf dem Programm steht geistliche und weltliche Musik, unter anderem aus Skandinavien. © privat

Eine halbe Pfarrstelle ist weggefallen

Seit fünf Jahren ist Elke Binder Pfarrerin in Kochel. Anfangs teilte sie sich die Vollzeitstelle mit ihrem Mann Matthias, der aber derzeit an der Universität Marburg im Fachgebiet Kirchengeschichte habilitiert und nur für einzelne Veranstaltungen in Kochel ist. Deshalb übernimmt die 53-Jährige derzeit alle Aufgaben.

Einiges hat sich in den vergangenen Jahren im Gemeindeleben verändert. Beispielsweise ist mit dem Weggang von Pfarrerin Anna Ammon die zweite (halbe) Pfarrstelle weggefallen, und sie wird nicht wieder besetzt. Grund sind Personalmangel und sinkende Mitgliederzahlen.

Corona hat vieles verändert

Und dann natürlich durch Corona. Die Zahl der Gottesdienstbesucher ging zurück, und alleine, also ohne zweite Pfarrstelle, könne sie das Angebot wie bislang nicht aufrecht erhalten, sagt Binder. Zusammen mit dem Kirchenvorstand wurden nun Veränderungen beschlossen: So gibt es im Herbst an jedem Wochenende zwar ein Angebot, aber es ist nicht immer ein Gottesdienst. Mal sei es ein Taize-Abend, mal ein Konzert oder mal eine Kirchenwanderung, sagt Binder. Zudem findet einmal im Monat eine Andacht statt, die von Ehrenamtlichen gestaltet wird. „Wir sind gespannt, wie die Angebote angenommen werden“, sagt Binder. Sie ist guten Mutes. „Ich erlebe die Menschen hier als sehr aufgeschlossen für neue Ideen.“ Auch die Landeskirche lasse vor Ort viele Freiheiten.

Verstärkte Zusammenarbeit mit Penzberg

Zudem gibt es nun wieder eine verstärkte Zusammenarbeit mit Penzberg, etwa im Bereich der Konfirmandenarbeit und Erwachsenenbildung. Dabei erfahre sie viel Zustimmung, sagt Binder dankbar. Die vergleicht die 25 Jahre Selbstständigkeit „mit einem jungen Erwachsenen, der flügge geworden ist und nun ohne Berührungsängste auf die Mutter zugehen kann“. Sie wolle im Jubiläumsjahr lieber nach vorne schauen, als in der Vergangenheit festzuhängen. Nach dem Leitgedanken „Ecclesia semper reformanda“, also „die Kirche muss immer reformiert werden“, sieht die Pfarrerin nun diese aufkeimende Zusammenarbeit: „Wichtig ist, dass die frohe Botschaft verkündet wird. Auf die äußere Gestalt kommt es nicht an.“ Und warum Penzberg und nicht Bad Tölz? „Weil die Schul- und Arbeitswege im Loisachtal nach Penzberg gehen.“

Feier in kleinem Rahmen

Die Feier zum 25-jährigen Bestehen hält Binder bewusst im kleinen Rahmen, ohne groß lokale Prominenz wie Politiker einzuladen. Am Sonntag, 30. Oktober, gibt der Frauenchor des Fränkischen Sängerbunds um 10 Uhr ein Konzert in der Kirche, anschließend ist Sektempfang. Zum eigentlichen Festgottesdienst am Sonntag, 6. November (an dem in Kochel der Reformation gedacht wird), kommt auch der Penzberger Pfarrer Julian Lademann. Anschließend findet das Kirchcafé statt.

Weitere Informationen im Internet auf www.kochel-evangelisch.de.

