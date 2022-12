Rätselraten um den „Fischer am See“: Was wird aus der Immobilie am Walchensee?

Von: Christiane Mühlbauer

Das Grundstück ist ein Filetstückchen in Urfeld am Walchensee: Doch seit Jahren steht der „Fischer am See“ leer. Mutmaßlich befindet er sich noch immer in Besitz des Netzwerks der ehemaligen „Katholischen Integrierten Gemeinde“ (KIG), die heute als sektenähnliche Gemeinschaft definiert wird. © Pröhl

Der „Fischer am See“ ist eine Immobilie in Bestlage am Walchensee. Doch das Gebäude steht seit Jahren leer. Offenbar gibt es noch einen Bezug zur KIG, einem sektenähnlichen Netzwerk. Aussteiger fordern nun Aufklärung.

Walchensee – Seit einigen Jahren steht der „Fischer am See“ in Urfeld leer. Das markante Gebäude am Walchensee war früher ein Hotel und wurde dann jahrzehntelang als Seminarhaus von der „Katholischen Integrierten Gemeinde“ (KIG) genutzt. Diese ist mittlerweile als sektenähnliche Gemeinschaft in der Katholischen Kirche entlarvt. In der Geschichte der KIG spielt auch der ehemalige Papst Benedikt XVI. eine unrühmliche Rolle. 2020 wurde die KIG von Kardinal Reinhard Marx im Bistum München-Freising aufgelöst, andere Bistümer folgten. Die KIG hatte bundesweit mehrere hundert Mitglieder und besaß zahlreiche Immobilien, auch im Ausland.

Dokumentationen im Bayerischen Fernsehen und Rundfunk

Nun fällt wieder das Licht der Öffentlichkeit auf die KIG, weil der Bayerische Rundfunk sowohl im Fernsehen als auch in einer siebenteiligen Podcast-Serie unter dem Titel „Seelenfänger“ vertieft über die Machenschaften in der KIG berichtet. Diese war zu ihren aktiven Zeiten auch im Tölzer Land engagiert. In Bad Tölz befand sich – wie mehrfach im Tölzer Kurier berichtet – die „Kommandozentrale“ der KIG von der 2016 verstorbenen Gründerin Traudl Wallbrecher. Außerdem war in der ehemaligen Tölzer Knabenschule das KIG-Verlagshaus untergebracht. In Kochel gab es an der Badstraße eine Berufsfachschule für Hauswirtschaft. 2016 hat diese Räumlichkeiten das Dominikus-Ringeisen-Werk übernommen, das dort derzeit ambulantes betreutes Wohnen anbietet.

„Fischer am See“: Eigentümer äußern sich nicht

Am Walchensee hingegen herrscht Unklarheit, was aus der Immobilie „Fischer am See“ werden soll. Sie gehört einer Immobilien-GmbH mit Sitz in Grünwald. Es gibt einen Bezug zum ehemaligen KIG-Verlagshaus in Bad Tölz. Eine Homepage der Immobilienfirma gibt es nicht, im Internet erscheint bei der Namenssuche „vorübergehend geschlossen“. Ruft man eine angegebene Telefonnummer an, meldet sich eine Person, die keine Auskünfte geben möchte. Man könne eine E-Mail mit einer Anfrage schreiben, bekam unsere Zeitung als Auskunft. Wenn Interesse bestünde, würde man sie beantworten, so die weitere Auskunft.

Das sagt die Gemeinde

Auch Kochels Bürgermeister Thomas Holz weiß nichts über die Zukunft der Immobilie. „Es ist sehr schade, dass das Gebäude leer steht“, sagt er. Die Gemeinde würde eine touristische Nutzung in diesem Bereich begrüßen.

Vom „Fischer am See“ hat man einen zentralen Blick über den ganzen Walchensee. In Urfeld gibt es noch weitere Gebäude unweit des „Fischers“, in denen früher die KIG aktiv war. Auch hier ist offen, was mit den Häusern geschieht.

KIG hat in Walchensee eine lange Geschichte

Die KIG betrieb früher auch den Kindergarten und die Dorfschule in Walchensee, die nach dem ersten Pfarrer der KIG, Günther Krasnitzky, benannt ist. Heute betreibt beides die gemeinnützige „Dorfleben Walchensee“. Außerdem betrieb die KIG die Pfarrstelle. Walchensee gehört zur Diözese Augsburg. 2009 wurde die Pfarrstelle aufgegeben. Zu diesem Zeitpunkt gab es die ersten Auflösungstendenzen in der Gruppierung, von der Öffentlichkeit allerdings noch nicht bemerkt. Seit Herbst 2009 haben die Padres der Salesianer Don Boscos aus Benediktbeuern die Aufgabe als Pfarrer in Walchensee inne.

Ehemalige Mitglieder der KIG berichten im BR

In den Dokumentationen des Bayerischen Rundfunks berichten ehemalige Mitglieder von geistlichem Missbrauch. In der KIG hätten totalitäre Strukturen geherrscht. Unter anderem musste öffentlich gebeichtet werden, es wurden Beruf und Wohnort bestimmt, Ehen arrangiert und sogar festgelegt, wer Kinder bekommen durfte. Zudem wird berichtet, dass man unter Druck gesetzt wurde, um immer wieder Geld zu spenden.

Papst Benedikt XVI., der ehemalige Kardinal Joseph Ratzinger, hatte die KIG jahrelang protegiert. Allerdings wurden schon früh warnende Stimmen vor der KIG, auch innerhalb der Kirche, laut. Erst 2020 distanzierte sich Benedikt XVI. von der KIG, er sei „offensichtlich über manches im Innenleben der Gemeinde nicht informiert oder gar getäuscht“ worden.

Was geschieht jetzt mit dem Immobilien-Vermögen?

Die ehemaligen Mitglieder fordern nun Aufarbeitung, Unterstützung und Wiedergutmachung. Der Visitationsbericht, 2019 in Auftrag gegeben von Kardinal Marx, wurde laut BR bis heute nur teilweise veröffentlicht. Außerdem geht es um die Frage, wem die Immobilien heutzutage gehören, und für welche Zwecke ihr Geld damals verwendet wurde. Laut BR besteht heute ein Geflecht aus Vereinen, Firmen und Stiftungen.

Weitere Infos: Der Fernsehbeitrag „Seelenfänger – Verrat im Namen des Herrn: Die Integrierte Gemeinde“ ist in der BR-Mediathek abrufbar. In der gleichnamigen Podcast-Serie berichten die Aussteiger in sieben Episoden vertiefend über die Situation mit Bezügen zu Bad Tölz, Kochel und Walchensee.

