Kochler Theaterverein trauert um Regisseurin Liesel Brunner

Die „Grande Dame“ der Heimatbühne, Liesel Brunner ist gestorben. Der Kochler Theaterverein trauert um seine langjährige Regisseurin Liesel Brunner.

Kochel am See – Die Schauspielfreunde im Loisachtal trauern um Liesel Brunner. Die „Grande Dame“ des Kochler Theatervereins ist am vergangenen Samstag im Alter von 95 Jahren gestorben. Am Mittwoch wurde sie auf dem Kochler Friedhof zu Grabe getragen.

„Wir haben ihr viel zu verdanken“, sagt Friedl Söhl. Der frühere Vorsitzende des Theatervereins ist schon vor sechs Jahren in die Fußstapfen von Liesel Brunner getreten und nun zuständig für die Regiearbeit in der Heimatbühne. Über 20 Jahre engagierte sich Brunner im Kochler Theaterverein. Sie inszenierte Märchen ebenso wie Krimis oder Komödien, suchte die Stücke aus, bearbeitete sie, führte Regie und hatte das letzte Wort bei Bühnenbild und Kostümen.

All das tat sie mit strenger, aber gerechter und vor allem erfahrener Hand. Denn Brunner hat die Theaterarbeit von der Pike auf gelernt. Mit 18 Jahren begann sie die Ausbildung an der Schauspielschule – zunächst gegen den Willen des Vaters, der damals Direktor der Mainzer Stadtwerke war. Brunner setzte sich durch. Es folgten Engagements in ganz Deutschland und der Schweiz. Zuletzt arbeitete sie an den Münchner Kammerspielen. Zusammen mit ihrem Mann Franz – ebenfalls ein Theaterbesessener – verschlug es sie vor gut 30 Jahren nach Kochel.

„Beide waren Profis“, sagt Söhl. Liesel Brunner hat Regie geführt, ihr Mann Franz brachte sich als künstlerischer Leiter ein. In der Zusammenarbeit mit dem Ehepaar Brunner hat sich der Theaterverein im Laufe der Jahre gut etabliert, sagt Söhl. „Wir haben uns laufend verbessert und so unser Niveau gesteigert – davon haben alle profitiert.“

Liesel Brunner habe ihre Arbeit sehr genau genommen. „Ich bin dafür schon verschrien“, sagte die Regisseurin zu Lebzeiten. „Leider höre und sehe ich aber auch jeden Fehler.“ Disziplinlosigkeit konnte sie um nichts in der Welt ausstehen. Die Bühne war Liesel Brunners Leben. „Wenn ich dort auf den Brettern stehe, fühle ich mich zuhause“, pflegte sie zu sagen. Bei den vielen Aufführungen in der Kochler Heimatbühne stand Brunner stets hinter der Bühne. Manchmal lief sie herum wie ein nervöser Tiger, sprach die Texte stumm mit. Sie hörte jeden Versprecher, jedes Zögern. Brunner litt mit, fieberte mit, spielte mit.

Brunner war bis ins hohe Alter geistig rege und aktiv. Nach einem Schlaganfall und einem Sturz aber verlor sie zusehends an Lebenskraft.

