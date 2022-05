Rettungseinsatz am Jochberg: Hubschrauber kann wegen Nebels Einsatzstelle nicht anfliegen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Mit der Gebirgstrage wurde die Verletzte zur Kesselbergstraße gebracht. © Bergwacht Kochel

Eine Knieverletzung zog am Sonntag einen vierstündigen Einsatz der Bergwacht Kochel nach sich. Die Wanderin musste mit der Gebirgstrage abtransportiert werden, weil der Hubschrauber wegen Nebels die Einsatzstelle nicht anfliegen konnte.

Kochel am See - Die Alarmierung erfolgte am Sonntag gegen 11.15 Uhr. Nach Angaben der Bergwacht Kochel am See hatte sich die Frau aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen beim Abstieg vom Jochberg auf etwa 1300 Metern Höhe verletzt.

Von der Jocher-Alm erfolgte der Abstieg zur verletzten Wanderin

Sechs Einsatzkräfte rückten mit Rettungs- und Mannschaftsfahrzeug zur Jocher-Alm aus. Von dort erfolgte der Abstieg zur Patientin. Dort wurde entschieden, die Verletzte nach unten Richtung Kesselberg zu bringen. Zur selben Zeit stiegen vier weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung vom Kesselberg Richtung Einsatzstelle auf.

Rettungshubschrauber kann Einsatzstelle wegen Nebels nicht anfliegen

„Parallel hatte Rettungshubschrauber Christoph Murnau wegen Nebels erfolglos versucht, die Einsatzstelle anzufliegen. Die Wolkenuntergrenze lag bei zirka 1000 Metern“, schildert die Bergwacht. Also blieb nur der Transport der Patientin in der Gebirgstrage. Wegen widriger Wegverhältnisse musste die Bergwacht teilweise mit einer Seilsicherung arbeiten.

Rettungseinsatz der Bergwacht nach etwa vier Stunden beendet

Am Kesselberg wurde die Patientin der Rettungswagen-Mannschaft übergeben. Nach etwa vier Stunden war der Einsatz für die Kräfte der Bergwacht beendet.

