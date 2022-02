Bad Tölz-Wolfratshausen: Elf Sturm-Einsätze für Feuerwehren

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Kochler Feuerwehr musste um kurz vor 5 Uhr einen Baum von der B 11 räumen. © Feuerwehr Kochel

Sturm „Roxana“ hat den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in der Nacht zum Montag gestreift. Stefan Kießkalt, Sprecher der Kreisbrandinspektion, berichtet von elf Feuerwehr-Alarmierungen.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Im Süden musste die Feuerwehr Jachenau einen umgestürzten Baum von der Straße entfernen. Aus demselben Grund rückten auch die Floriansjünger aus Kochel am See um kurz vor 5 Uhr morgens aus. Auf Höhe des Campingplatzes Renken blockierte der Baum die Bundesstraße 11. „Der Baum wurde entfernt, und die Straße war nach kurzer Zeit wieder befahrbar“, berichtet die Feuerwehr.

In Wolfratshausen stürzt eine Kabelbrücke um

Bäume zu beseitigen gab es laut Kießkalt auch in Ascholding auf der Straße nach Wolfratshausen, in Deining, Endlhausen und in Linden. Auch dort rückten die jeweiligen Feuerwehren aus. Die Brandschützer aus Wolfratshausen und Weidach waren ebenfalls im Einsatz. Neben einem vom Sturm umgerissenen Baum galt es dort laut Kießkalt auch noch, eine umgestürzte Kabelbrücke zu beseitigen.

