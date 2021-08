Säckeweise Müll aus Loisach und Kochelsee geholt

Aktion

Von Christiane Mühlbauer

25 freiwillige Helfer haben am Samstag einen Abschnitt der Loisach sowie Teile des Kochelsees von Müll befreit. Es kam wieder einiges zusammen. Große Unterstützung gab es von der Wasserwacht und den anliegenden Gemeinden.

Kochel am See/Ohlstadt/Penzberg – Es war das vierte Mal, dass der bekannte Penzberger Stehpaddler André Wacke zu einer Müllsammelaktion auf dem Stand-Up-Board aufgerufen hatte. Wacke betreibt in Walchensee eine Surf- und Stehpaddel-Schule. Seine Aktionen in den vergangenen Jahren hatten große Beachtung gefunden. Erstmals wurden heuer auch ein Bereich des Kochelsees sowie der Bereich Raut in Schlehdorf miteinbezogen.

25 Freiwillige, unter ihnen auch ehemalige Schüler von Wacke, beteiligten sich an der Aktion. Aufgeteilt in zwei Gruppen wurde der Bereich auf der Loisach zwischen Ohlstadt und Großweil abgefahren sowie der Kochelsee unter die Lupe genommen.

+ Fahrräder, Schläuche und anderes Gerümpel fand man wieder in der Loisach. © privat

17 Müllsäcke, Autoreifen und ein Sitzsack im Wasser

Auf dem Fluss war die Gruppe mit Stehpaddeln unterwegs. „Die Loisach führt gerade viel Wasser“, berichtet Julia Wolff vom Helfer- und Organisationsteam. Die Stehpaddler seien alle erfahren gewesen. „Sie brauchten viel Kraft. Aber alles hat gut geklappt.“ Vier Ehrenamtliche der Wasserwacht Kochel begleiteten die Müllsammler im Boot. Die andere Gruppe traf sich in Altjoch und teilte sich auf. Einige fuhren mit den Stehpaddeln Richtung Raut in Schlehdorf, andere Richtung Campingplatz. Eine dritte Gruppe sammelte am Ufer zu Fuß.

Die Bilanz ist wie jedes Jahr erschreckend: Allein im Bereich Kochelsee kamen 17 große Ramadama-Säcke zusammen. Aus dem See zogen die Helfer einen Autoreifen mit Felge sowie einen Outdoor-Sitzsack („Fatboy“). „Er war im Wasser an tieferer Stelle versenkt“, berichtet Wolff. Die Helfer fragen sich, ob das nicht vielleicht Absicht war. „Wenn so etwas vom Boot fällt, versucht man doch, es wieder aufzufischen.“ Auch am Flussufer der Loisach lag wieder jede Menge Gerümpel, darunter auch Fahrräder, Schläuche und Plastikeimer. „Unikat“ war ein alter Stahlhelm.

Unterstützung von Gemeinden und Bürgermeistern

Insgesamt landeten wieder viele Plastikfolien und Styropor-Teile sowie Glasflaschen und jede Menge Scherben in den Säcken der Helfer. Unappetitlich seien auch jedes Mal die vielen Damenbinden, die man in den Gebüschen finde, berichtet Wolff. Vor allem: „Es sind jedes Jahr so viele.“ Allgemein sei jedoch festzustellen, dass die Menge des Mülls im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren gesunken sei. „Wir haben schon den Eindruck, die Menschen werden sensibler.“

Die Helfer freuen sich über die große Unterstützung, die sie von den beteiligten Gemeinden erfahren haben. Alles war im Vorfeld abgesprochen und auch behördlich genehmigt, etwa das Befahren des Loisachdamms mit dem Auto für die Müllsäcke. Die Gemeinde Großweil übernimmt die Müllentsorgung an der Loisach und spendierte Säcke sowie Handschuhe. Die Gemeinde Kochel stellte ebenfalls große Ramadama-Säcke zur Verfügung, übernimmt die Entsorgung der Abfälle vom Kochelsee und richtete zum Schluss für alle Helfer eine Brotzeit aus. „Das war ein schöner Abschluss, die Bauhof-Mitarbeiter hatten uns noch Bänke aufgestellt“, dankt Wolff. Die Gemeinde Ohlstadt wird der Wasserwacht Kochel eine Spende zum Neubau des Bootshauses zukommen lassen.

+ Unrat wie Flaschen, Styropor und Damenbinden wanderten in Säcke, zeigen Julia Wolff und André Wacke. © privat

Nächste Aktion schon geplant

Es soll nicht die letzte Sammelaktion heuer gewesen sein. Die Helfer möchten im Herbst den Bereich „Hennamoos“ (Kochelsee-Nordufer) befahren. Es ist ein streng geschütztes Vogelbrutgebiet. Die Ehrenamtlichen stehen bereits in Kontakt mit dem Tölzer Landratsamt, wann ein Befahren möglich ist. „Es werden dann nur wenige Helfer machen, wenn die Brutzeit vorüber ist“, sagt Wolff. Denn auch hier gebe es sehr viel Plastikmüll, konnten die Stehpaddler schon erkennen. „Die Tiere sollen nicht daran ersticken“, sagt Wolff.

Wer im kommenden Jahr helfen möchte, kann sich den letzten Samstag im Juli merken – es ist der fixe Tag für diese Aktion. Weitere Infos gibt Julia Wolff, E-Mail: julia@sunnawind.de.

