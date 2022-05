Saisonstart auf dem Kochelsee: Leinen los für die „MS Herzogstand“

Von: Stefanie Wegele

Freut sich auf Gäste: Manfred Kneidl (32), der seit elf Jahren die „MS Herzogstand“ auf dem Kochelsee fährt. Hier liegt das Schiff gerade an der Anlegestelle in Altjoch, wo es auch überwintert. Auch Fahrräder und Hunde können mitfahren © Arndt Pröhl

An Ostern startete die Motorschifffahrt auf dem Kochelsee schon in die Vorsaison, ab 1. Juni finden täglich wieder alle Fahrten statt. Die Familie Kneidl, die seit gut 40 Jahren die Schifffahrt betreibt, hofft nach der Corona-Zeit jetzt auf eine gute Saison – und will die Fahrten trotz gestiegener Gaspreise nicht teurer machen.

Kochel am See – „Dieses Jahr kann man bei uns an Bord die Fahrt wieder ohne Maske genießen und wir dürfen auch wieder Getränke anbieten“, berichtet Manfred Kneidl (32), der die „MS Herzogstand“ mit Platz für 100 Fahrgäste im Wechsel mit einem zweiten Fahrer steuert. Das sei zuletzt coronabedingt ja nicht möglich gewesen. Auch Vereinsausflüge und Gruppenfahrten habe es in der Pandemiezeit so gut wie nicht gegeben – dafür nutzten auch in Corona-Zeiten viele Wanderer das Schiff für eine Überfahrt. „Jetzt buchen wieder Vereine oder größere Gruppen, zum Beispiel für Betriebsausflüge, das ist natürlich super – und wir hoffen, dass es jetzt wieder eine normale Saison wird“, sagt der 32-Jährige, der das Schiff bereits fährt, seit er 21 Jahre alt ist.

Pegelstand ist niedrig

Sorgen bereitete der Familie Kneidl in der Vorsaison allerdings der durch die extreme Trockenphase bedingte niedrige Pegelstand. „Dass er so tief war, kann ich mich gar nicht erinnern“, erzählt Manfred Kneidls Mutter Kreszentia. „Wir mussten sogar eine Woche ganz pausieren, denn um die Schifffahrt betreiben zu können, brauchen wir einen gewissen Pegelstand.“ Da die „MS Herzogstand“ ein Frontlader ist, müssen die Fahrer direkt ans Ufer fahren, um die Passagiere ein- und aussteigen zu lassen. „Wenn das Wasser zu niedrig ist, riskieren wir, dass das Schiff kaputt geht“, erklärt Manfred Kneidl. Im Moment habe der Kochelsee zwar immer noch wenig Wasser, doch sie können wieder fahren.

Fahrpreise und Zeiten bleiben gleich

Die Familie Kneidl will in dieser Saison weder am Fahrplan, noch an den Preisen für die Fahrten etwas ändern – obwohl ihr Motorschiff mit Flüssiggas fährt. „Natürlich wissen wir jetzt noch nicht, wie die Gaspreise sich entwickeln und müssen gegebenenfalls reagieren, aber die Leute sind finanziell eh schon genug belastet und deshalb versuchen wir, die Preise stabil zu halten“, sagt Kreszentia Kneidl. Dass viele jetzt angesichts der in etlichen Lebensbereichen gestiegenen Kosten mehr aufs Geld achten müssten, zeige sich an der niedrigeren Zahl der Ausflügler, die bisher mit dem Schiff fuhren. „Da merken wir auch die höheren Spritpreise“, sagt Kreszentia Kneidl.

Saison geht bis Kirchweih

Jetzt freut sich die Familie, wenn es ab Juni wieder richtig losgeht. „In der Hauptsaison bis 30. September fahren wir eigentlich immer, außer bei starkem Regen, Sturm oder Gewitter“, sagt Kneidl. Los geht es mit der ersten Fahrt um 11 Uhr an der Anlegestelle in Kochel, die letzte Fahrt des Tages startet um 17 Uhr. „An Kirchweih ist dann der Saisonabschluss“, sagt Kreszentia Kneidl.

Auch das Rad kann man mitnehmen

Wer mit dem Radl am Kochelsee unterwegs ist und zwischendurch aufs Schiff umsteigen will, kann sein Fahrrad gegen ein geringes Entgelt mitnehmen – „allerdings nur, wenn genug Platz auf dem Vordeck ist und kein Durchgang verstellt wird“, so Kneidl. Auch Hunde dürfen mitfahren, müssen aber immer an die Leine. „Bei uns ist jeder willkommen, wir haben auch immer ein sehr gemischtes Publikum“, sagt Manfred Kneidl. Seit sie das jetzige Schiff, Baujahr 1998, auf dem Kochelsee betreiben, könnten auch Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen zusteigen, auch eine Toilette hat die „MS Herzogstand“. „Das Schiff zuvor, das bis vor etwa zwölf Jahren auf dem Kochelsee unterwegs war, war aus dem Jahr 1938 – das war schon sehr viel rustikaler“, sagt Kneidl.

