Kochel am See: Sanierung der Hausmülldeponie beginnt

Von: Christiane Mühlbauer

Am Festplatz in Kochel wurde mit der Baustelleneinrichtung für die Sanierung der Hausmülldeponie begonnen. Rechts im Bild ist das Schützenheim. © arp

In Kochel haben die Arbeiten zur Sanierung der Hausmülldeponie begonnen. Die Kosten betragen 2,5 Millionen Euro. Die Schützengesellschaft muss für ein paar Wochen den Schießbetrieb teilweise einstellen.

Kochel am See – In Kochel kann ein lange geplantes Vorhaben jetzt umgesetzt werden: Wie die Gemeinde mitteilt, wurde in den vergangenen Tagen für die Sanierung der Hausmülldeponie mit der Einrichtung der Baustelle am Festplatz begonnen. Bis Ende Mai sollen die Arbeiten durchgeführt werden. Es werden Drainagen verlegt und eine Grundwasserreinigungsanlage errichtet.

Auf der rund 115 000 Quadratmeter großen Fläche wurde in den vergangenen Jahren bei 91 Bohrungen Teeröl gefunden. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach die Ursache für erhöhte Konzentrationen und Frachten im Grundwasser bei den PAKs (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe), so die Gemeinde. „Auch mit einer zusätzlichen historischen Recherche konnte nicht herausgefunden werden, wodurch das Teeröl auf diese Fläche gelangte“, so Bürgermeister Thomas Holz. Aufgrund der erhöhten Werte ordnete das Landratsamt 2018 die Errichtung von Drainagen und einer Grundwasserreinigungsanlage als Sanierungsmaßnahme an. „Die ehemalige Hausmülldeponie wird zwar nicht ausgebaut und entsorgt“, schreibt Holz. „Es soll so aber verhindert werden, dass Schadstoffe aus der Altablagerung in Richtung Kochelsee und Loisach fließen.“

Kosten betragen 2,5 Millionen Euro

Nun wird eine Drainageleitung nahe dem Kochelseeufer und entlang des Loisachkanals errichtet. Sie führt vom nördlichen Ende der Badewiese am Trimini-Parkplatz bis auf Höhe des Bauhofs. Ungefähr in der Mitte dieser Leitung wird eine Grundwasserreinigungsanlage entstehen, aus der dann das gereinigte Wasser dosiert in den Loisachkanal abgegeben wird. „Dadurch wird gesichert, dass keine Schadstoffe aus der ehemaligen Hausmülldeponie in die umliegenden Gewässer entweichen können“, so Holz. Die Gemeinde habe sich zwar 2018 für einen Komplett- oder Teilaushub der belasteten Bereiche ausgesprochen, doch mit der jetzigen Lösung „könne man leben“: „Dadurch ist zumindest sichergestellt, dass die sich dort befindlichen Sportstätten bestehen bleiben können.“ Vorübergehend sind von der Baumaßnahme nur die Kochler Schützen betroffen. Sie müssen den Schießbetrieb mit der 25-Meter-Kleinkaliber-Sportpistole voraussichtlich bis Mai einstellen. „Mit Luftgewehr und Luftpistole wird weiterhin geschossen“, sagt Schützenmeister Stefan Greif. Es wäre zwar schön gewesen, wenn die Baumaßnahme in der Corona-Zeit stattgefunden hätte, als der Sportbetrieb ruhen musste. „Aber die Kameraden habe Verständnis für die Bauarbeiten“, sagt Greif.

Schützengesellschaft muss Betrieb für ein paar Wochen einstellen

Die Arbeiten hätten eigentlich auch schon längst durchgeführt werden sollen. „Da die gesamte Anlage in einem aus naturschutzfachlicher Sicht sensiblen Bereich liegt, waren noch weitere Untersuchungen und Abstimmungen notwendig“, erklärt Bürgermeister Holz auf Anfrage unserer Zeitung. Es sei ihm zudem wichtig, dass die Bauarbeiten im Spätherbst oder Frühjahr stattfinden, damit weder die einheimischen Vereine bei ihren Tätigkeiten auf den Sportstätten noch die Badegäste beeinträchtigt werden.

Bürgermeister Holz lobt Ingenieurbüro

Er sei froh, sagt Holz, dass es nun losgehe. Die Kosten liegen bei 2,5 Millionen Euro, die Gemeinde hat ihren Eigenanteil bereits bezahlt. Die nun anfallenden Kosten werden über die Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern (GAB) finanziert. Das beteiligte Ingenieurbüro in München lobt Holz als „hochgradig engagiert“. Der Gemeinde obliege jetzt aber noch die gesamte bauherrnseitige Begleitung des sehr umfangreichen Projekts. „Hier werden nicht unerhebliche Ressourcen auf Seiten des Verwaltungspersonals gebunden, die nicht ersetzt werden.“

