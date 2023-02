Mitglied überzeugt: Schmied von Kochel ist nicht nur ein Mythos

Vorstandschaft mit Rathauschef: (v. li.) Beisitzer Matthias Lautenbacher, Kassiererin Marianne Wörle, Beisitzer Hans Mayr, Vorstand Max Leutenbauer, 2. Vorstand Martin Haberfellner, Bürgermeister Thomas Holz und Schriftführerin Christine Geiger. © sp

Nach längeren Recherchen ist Jost Knaus vom Heimatverein überzeugt: Der Schmied von Kochel ist nicht nur ein Mythos. Das erläuterte er nun in der Jahresversammlung.

Kochel – Das neue Heimatmuseum im alten Schusterhaus in Kochel kann Ende 2023 eröffnen. Das kündigte Vorstand Max Leutenbauer in der Jahresversammlung des Vereins für Heimatgeschichte im Zweiseenland an.

Das Interesse am Schusterhaus ist bereits jetzt sehr groß. Zahlreiche Gruppen hat der Verein im vergangenen Jahr durch das Haus in der Kochler Dorfmitte geführt. Die Fertigstellung des gastronomischen Bereichs hatte der Verein bei den Bauarbeiten an erste Stelle gesetzt. Vergangenes Jahr konnte „Lena‘s Cafe“ erfolgreich eröffnet werden.

Vorstand Leutenbauer blickte noch auf andere Ereignisse zurück. So hat der Verein 2022 drei Mitteilungshefte veröffentlicht. Eines handelt von der Entstehungsgeschichte von Alt-Ort und Alt-Pessenbach, ein anderes berichtet über die Sanierung des Schusterhauses. Zudem musste der Archivraum im Rathaus geräumt werden, weil das Dach erneuert wird. „Das ist für uns ein guter Anlass, um das Archiv neu zu sortieren“, so Leutenbauer. Die Mitglieder Erich und Elfriede Wolf sowie Jost Knaus haben die Klosterurkunden und Briefprotokolle aufgearbeitet, in die heutige Sprache übersetzt und im heimischen Archiv abgeheftet. Knaus hat auch weitere Informationen zum „Schmied von Kochel“ recherchiert. Dabei ist er zu der Erkenntnis gelangt, dass es den Schmied wirklich gegeben haben muss und er nicht nur ein Mythos sei. „Der Schmied Balthasar Mayr war eine reale Persönlichkeit und ein Nagelschmied auf Wanderschaft, der vermutlich in Vertretung des richtigen Kochler Schmieds in München gekämpft hat“, berichtete Knaus. Das heutige Denkmal des Schmieds auf dem Dorfplatz gehe auf ein vergangenes Abbild zurück.

Auch heuer steht ein Tag des offenen Denkmals an

Der Heimatverein kümmert sich auch um die Öffentlichkeitsarbeit, vergangenes Jahr war ein Fernsehteam von München TV zu Gast. Neben der Eröffnung des Museums steht heuer wieder der Tag des offenen Denkmals an. Auch neue Mitteilungshefte sind geplant. Bürgermeister Thomas Holz sagte, er sei sehr froh über die Gründung des Vereins im Jahr 2008: „Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das Haus betrete. Es ist schön, ein Gebäude im Ortszentrum zu haben, das als Ort der Begegnung dient. Damit haben wir unser Ziel erreicht,“ Holz dankte Leutenbauer und seinem Team. „Es steckt sehr viel Arbeit in dem Projekt Schusterhaus, die euer Verein gestemmt hat.“ (Stefanie Pfleger)

