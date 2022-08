Schnellere Erste Hilfe am Walchensee? - Testphase läuft

Von: Felicitas Bogner

Deutlich weniger los als im vergangenen Jahr ist am Badestrand in Walchensee heuer. © Pröhl

Die maximale Dauer, bis ein Rettungswagen am Einsatzort eintrifft, sollte in Bayern nicht länger als zwölf Minuten sein. Der Walchensee stellt in dieser Hinsicht eine besondere Herausforderung dar. Aktuell läuft ein Versuch, um die Anfahrtszeiten zu verkürzen.

Walchensee – An Wochenenden sowie an Feiertagen in den Sommermonaten soll die Abdeckung mit einem Rettungswagen am Walchensee verbessert werden. Ob ein Rettungswagen vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK), der statt in Garmisch an diesen Tagen in Krün (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) stationiert ist, bei dem Vorhaben Abhilfe schaffen kann, wird gerade getestet.

Wie berichtet ist seit dem 1. Mai an den besagten Tagen nun jeweils von 10 bis 17 Uhr ein RTW in Krün, um von hier zu potenziellen Einsätzen am Walchensee starten zu können. Diese Entscheidung ist im Rettungszweckverband getroffen worden, berichtete der Kochler Bürgermeister Thomas Holz dazu in einer Gemeinderatssitzung im Frühjahr (wir berichteten).

Testphasen laufen zwei Mal für sechs Monate

Wie sinnvoll diese Verlegung der Rettungswagen in der Praxis ist, könne man aktuell – nach knapp vier Monaten – noch nicht genau einschätzen, sagt der Chef der Integrierten Leitstelle (ILS) in Weilheim, Michael Meyr, der auch für den Landkreis zuständig ist. „Unsere Systeme, die wir hier haben, sind nicht für eine Auswertung der Zeiten ausgelegt“, erklärt Meyr auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir sind hier vor Ort fürs Disponieren zuständig. Daher haben wir die Auswertung des Versuchs an das Münchner Institut für Notfallmedizin abgegeben.“ Da die erste Testphase für ein halbes Jahr vorgesehen ist, laufe die Erfassung momentan noch. „Sprich: Wir haben noch keine Ergebnisse vorliegen.“ Getestet wird die Verlegung sowohl in diesem Sommer als auch sechs Monate im kommenden Jahr.

Hauptsächlich gehe es bei dem Versuch darum, die Anfahrtszeit bei einem Notfall zu verbessern. Die Lage des Walchensees ist schwierig. Die Strecke sowohl von Kochel als auch Mittenwald – wo jeweils RTW stationiert sind – ist lang. „Die Anfahrt aus Kochel ist durch die Fahrbahnteiler am Kesselberg erschwert. Wenn da beispielsweise ein Wohnmobil langsam hochfährt, ist das auf weiten Strecken von einem RTW nicht zu überholen“, schildert Meyr. Zudem herrscht auf der Kesselbergstrecke meist sehr viel Ausflugsverkehr. Auch wenn noch keine Ergebnisse vorliegen, berichtet der ILS-Chef: „Über die Mitarbeiter bekommt man bisher schon ein positives Feedback mit.“ Die zwölf Minuten hält man so wohl eher ein.

ILS-Chef: „Bisher positives Feedback“

Meistens als Ersthelfer vor Ort sind bisher die Walchenseer Wasserwachtler. Auf die Frage, ob sie seit der Verlegung eine Erleichterung ihrer ehrenamtlichen Hilfseinsätze spüren, meint Alois Grünwald von der Wasserwacht: „Das ist schwer einzuschätzen. Die letzten beiden Jahre war im Sommer hier einfach exorbitant viel los.“ Heuer sei es bisher „deutlich ruhiger“ sowohl mit Blick auf das Besucheraufkommen als auch auf die Verkehrssituation.

„Wir haben heuer sicherlich zirka 25 Prozent weniger Einsätze als 2021, aber eine Einschätzung aus dem Bauch heraus ist schwer.“ Geändert habe sich allerdings nichts daran, dass die Ehrenamtlichen nach wie vor noch oft als erste Helfer bei medizinischen Notfällen vor Ort sind. Ende Dezember könnte es soweit sein, schätzt Michael Meyr, dass die Auswertungsergebnisse des Instituts für Notfallmedizin für die erste von zwei Testphasen vorliegen. „Dann kann man mehr dazu sagen “, so Meyr.

