Schnelleres Internet in Kochel am See

Glasfaserkabel auf einer Baustelle. (Symbol) © dpa

Die Telekom rüstet über 300 Haushalte in Kochel und Schlehdorf auf. Diese können nun schneller im Internet surfen.

Kochel am See/Schlehdorf – Kunden der Deutschen Telekom in Kochel am See und Schlehdorf können seit Kurzem noch schneller im Internet surfen. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in Kochel und in Altjoch 85 weitere Haushalte, in Schlehdorf 340 neue Haushalte an die schnelleren Anschlüsse angeschlossen.

340 Haushalte haben nun schnellere Anschlüsse

Das maximale Tempo steige beim Herunterladen auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde (Mbit/s), heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Telekom. Beim Heraufladen gebe es nun 40 statt 10 Mbit/s bei einem herkömmlichen VDSL-Anschluss. Dafür habe man in den beiden Gemeinden die neue Systemtechnik in grauen Kästen am Straßenrand eingebaut. Insgesamt könnten in Schlehdorf jetzt 590 Haushalte, in Kochel rund 1500 Haushalte die schnellen Angebote nutzen. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit und Tarifen in der Region gibt es laut Telekom im Fachhandel und im Internet auf www.telekom.de/schneller. (tk)

