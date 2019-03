Die schönste Manneszier: Bartprämierung in Ort

Die jährliche Bartprämierung in Ort findet immer am Josefitag statt. Die Gewinner können sich wahrliche sehen lassen.

Kochel am See/Ort – Selbst wenn derzeit Gleichberechtigung groß geschrieben wird und die Damenwelt eine Männerdomäne nach der anderen erobert: Bei der jährlichen Bart-Prämierung des Bartvereins Ort-Pessenbach, die traditionell am Josefitag stattfindet, waren die Herren der Schöpfung unter sich. Da man aber auch mit der Manneszier dem weiblichen Geschmack vertraute, wurde die Jury der 29. Ausgabe der Prämierung mit dem Kochler Altbürgermeister Werner Englert und Nikolaus Stumpf von Anna Stadler komplettiert. Insgesamt hatten sich 18 Teilnehmer dem Bewerb gestellt.

„Eigentlich ist es ja nur eine rechte Gaudi“, betonte Sepp Suttner, der Vorsitzende des Loisachtaler Bartvereins. Darüber hinaus gibt es in der Region noch die Clubs in Oberau und Partenkirchen. „Wir besuchen uns immer gegenseitig.“ Kein Wunder, dass seit Jahren das Teilnehmerfeld annähernd gleich, und vor allem die Sieger in den drei Kategorien Vollbart, Schnauzer und Freistil immer dieselben sind. Vor allem, so der hiesige Bart-Chef: „Weil die Jungen hübsch nachgelassen haben.“

Dabei hat es sich die Jury am Dienstagabend im Orter „Jägerwirt“ wirklich einfach gemacht. Neben den drei Hauptkategorien wurde dann jeweils der allgemeine Eindruck, der Pflegezustand und der Wuchs der Manneszier bewertet und mit Punkten bedacht. Vor allem in den Klassen Freistil und Schnauzer gab’s richtige Kunstwerke zu bewundern, deren Erhalt täglich auch ziemlich zeitaufwendig sein dürfte.

Mit Akribie wurde bewertet, wobei auch der persönliche Geschmack der Juroren mit einfloss. Da gab’s dann schon mal Punktabzüge, wenn eine Barttracht gar zu gekünstelt wirkte. „So etwas passt ja gar nicht in unsere Gegend“, wandte Werner Englert manchmal ein.

Auch wenn Suttner eingangs noch sagte: „Ich wünsche jedem von euch, dass er gewinnt“, bestimmten am Ende doch die Punkte die einzelnen Sieger. Dies waren im Freistil Jan Bischof von der Höh (Garmisch) mit 56 Punkten vor Erwin Fleißner (50) und Sepp Suttner (48), beide aus Pessenbach. In der Klasse Schnauzer hatte Michael Pentz (65) die Nase vor Hans Hübler (63/beide Partenkirchen) und den mit 58 Zählern punktgleichen Sepp Seemüller (Pessenbach) und Andreas Hirschbold (Farchant). Bei den Vollbärten gewann zum x-ten Mal der Böbinger Landwirt Alex Luttenbacher (83) vor dem Gaißacher Hans Brandhofer (81) und Dietmar Müller (80), der am Ammersee zu Hause ist.

