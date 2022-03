„Schusterhaus“ in Kochel: Jetzt eröffnet das Café

Von: Franziska Seliger

Das denkmalgeschützte Schusterhaus in Kochel: Nach Jahren der Sanierung sind die rein baulichen Sanierungsarbeiten nun abgeschlossen. Jetzt muss noch das Museums-Konzept umgesetzt werden. © Seliger

Aus dem ehemaligen „Schusterhaus“ in Kochel eine „Kulturwerkstatt“ machen: Daran arbeitet der „Verein für Heimatgeschichte im Zweiseenland“ seit Jahren. Jetzt wird das Museums-Café eröffnen.

Kochel am See – „Kulturwerkstatt Schusterhaus“: Unter diesem Projekt-Titel arbeitet der Verein seit rund sieben Jahren daran, das denkmalgeschütze Gebäude aus dem 16. Jahrhundert im Ortskern von Kochel von Grund auf zu sanieren und ihm neues Leben einzuhauchen. Mittlerweile sind diese Arbeiten weit fortgeschritten. Von außen betrachtet erinnert nichts mehr an das einst verfallene Anwesen, und auch Innen erstrahlt das Haus in neuem Glanz. Dass diese baulichen Sanierungs- und Umbauarbeiten schnellstmöglich abgeschlossen werden, das sei stets „das oberste Ziel“ seines Vereins gewesen, sagt dessen Vorsitzender Max Leutenbauer auf Nachfrage.

Lena Habersetzer übernimmt Café

Damit ist jetzt die Zeit reif, dass in das kernsanierte Anwesen, dessen letzter Bewohner 2010 starb, neues Leben einzieht. Bereits an diesem Wochenende, 5./6. März, wird die Sindelsdorferin Lena Habersetzer im ehemaligen Stall „Lenas Café im Schusterhaus“ eröffnen. Dort, wo einst Kühe und Co. lebten, stehen nun Tische und Stühle auf einem hellen Vollholzboden. Gerettetes Inventar der einstigen Bewohner ziert als Blickfang die Wände. Die 26-Jährige ist gelernte Konditormeisterin, erzählt sie und habe zuletzt im Café Krönner in Murnau als Backstubenmeisterin gearbeitet. Von einem Mitglied des Vereins sei sie gefragt worden, ob sie das Café von der Gemeinde pachten wolle. Und als sie die Räume zum ersten Mal besichtigt habe, „da war es um mich geschehen“.

Täglich – außer mittwochs – will sie in Gaststube und Biergarten nun Frühstück anbieten; außerdem Brotzeiten und hausgemachte Kuchen. Die Öffnungszeiten müssten sich erst noch einspielen, sagt Habersetzer. Vorerst wolle sie unter der Woche von 10 bis 19 Uhr und am Wochenende von 9.30 Uhr bis 21 Uhr öffnen.

Museum dauert noch

Was das Museum betrifft, das im ehemaligen Wohnteil des Gebäudes eingerichtet werden soll, so werde das so schnell noch nicht eröffnet, sagt Vereinsvorsitzender Leutenbauer. Dafür müsse noch das Museums-Konzept umgesetzt und dafür die notwendigen finanziellen Mittel generiert werden. „Und dafür brauchen wir mindestens ein Jahr.“ Wie viel Geld dafür benötigt wird, könne er derzeit aber nicht zuverlässig einschätzen.

Lena Habersetzer in der neuen Gaststube des Hauses. Hier will die 26-Jährige ab diesem Wochenende Kuchen, Frühstück und Brotzeiten anbieten. © Seliger

Zu dem Museums-Konzept gehöre unter anderem der Einbau einer angemessenen Beleuchtung, die die ausgestellten Exponate später dezent in Szene setzen soll. Die ebenfalls benötigte „museale Einrichtung“ sei zwar vorhanden – nämlich die Möbel, Werkzeuge und sonstigen Alltagsgegenstände der einstigen Bewohner. Es fehlten aber unter anderem noch spezielle Vitrinenwände. Sie müssten noch angefertigt werden.

In jedem Zimmer ein spezielles Thema

Wie Leutenbauer informiert, sollen sich zwei „rote Fäden“ durch das Museum ziehen: Der erste werde sich mit der Geschichte des Hauses befassen. Zweitens werde in jedem Zimmer ein spezielles Thema behandelt. Beispielsweise werde in der einstigen Schusterwerkstatt das Thema „Schusterei“ erläutert. Und in einem der oberen Räume solle es um die Aspekte „Wald und Wilderei“ gehen.

Aber auch, wenn es bis zur Eröffnung des Museums noch dauert: Besuchen und besichtigen kann man das Haus schon jetzt. Wie Leutenbauer sagt, sind Führungen auf Anfrage möglich. Auch der geplante Veranstaltungsraum über dem ehemaligen Stall sei fast fertig. Er könne ab sofort für Feste, Besprechungen und Co. gemietet werden. Hier plane der Heimatverein im Sommer auch eine eigene Ausstellung über den Kochler Kunstmaler Paul Wagner. Ein Termin steht noch nicht fest.

Kontakt: Wer eine Führung durch das Schusterhaus buchen oder den Veranstaltungsraum mieten möchte, kann sich unter Telefon 01 60/7 41 49 83 mit Max Leutenbauer in Verbindung setzen.

