Alte Kesselbergstraße: Junge Frau stürzt schwer mit Mountainbike

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Die schwer verletzte Mountainbikerin wurde dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Murnau geflogen. Ihre Rettung war aufwändig. © bergwacht kochel

Die Kochler Bergwacht musste am Sonntag zur alten Kesselbergstraße ausrücken. Dort war eine junge Frau mit dem Mountainbike schwer gestürzt. Die Rettung war aufwändig. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Kochel am See – Zu drei Einsätzen mussten die Mitglieder der Kochler Bergwacht am zurückliegenden langen Wochenende ausrücken. Das berichtet Bereitschaftsleiter Toni Geiger in einer Pressemitteilung. Der schwerste Unfall ereignete sich am Sonntagmittag auf der alten Kesselbergstraße. Eine Urlauberin, Anfang 20, war mit ihrem Mountainbike in einem steilen Wegabschnitt auf der Schotterstraße gestürzt und über die Böschung in ein Bachbett gefallen. Dabei zog sie sich eine schwere Beinfraktur zu. Zur Rettung der Patientin wurde eine Hubschrauber-Besatzung hinzugerufen. Der Notarzt wurde per Winde in der Nähe des Unfallortes abgesetzt. Zudem machte sich die Bergwacht mit zwei Fahrzeugen auf den Weg. Nach der ersten Versorgung wurde die junge Frau aus dem Raum Frankfurt in einem Bergesack gelagert. Die Retter zogen ihn mit Hilfe eines Seils auf den Schotterweg und brachten die Patientin dann ins Fahrzeug, damit sie zum wartenden Hubschrauber in Altjoch transportiert werden konnte. Das Helikopter-Team brachte sie dann ins Unfallkrankenhaus nach Murnau.

Samstag: Urlauberin aus Baden-Württemberg knickt mit Fuß um

Am Samstag mussten die Ehrenamtlichen zwei Wanderern helfen. Gegen 14 Uhr war eine Frau aus Baden-Württemberg auf dem Wanderweg zur Jocher-Alm mit dem Fuß umgeknickt und konnte nicht mehr weiter. Es bestand der Verdacht einer Sprunggelenksfraktur. Die Helfer fuhren mit dem Fahrzeug zur Jocher-Alm. Nach der Erstversorgung wurde die Frau, zirka 35 Jahre alt, ins Tal gebracht und dort dem Rettungsdienst übergeben, der sie ins Krankenhaus nach Murnau brachte.

Jocher-Alm: Älterer Mann klagt über Erschöpfung wegen Hitze

Kurze Zeit später klagte ein Wanderer am Jochberg über Kreislaufprobleme aufgrund der Hitze. Der Mann, laut Pressemitteilung Ende 70, wandte sich selbst an die Retter. Die Ehrenamtlichen brachten den erschöpften Bergsteiger mit dem Einsatzfahrzeug ins Tal. Der Mann aus dem Münchner Raum konnte dann selbst mit seinem Auto nach Hause fahren, so die Bergwacht.

„Tendenziell hatten wir bislang wenig Einsätze im Kochler Gebiet während der Urlaubszeit“, sagt Geiger. Die Zusammenarbeit mit dem Hubschrauber-Team und den Einsatzkräften sei sehr gut verlaufen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.