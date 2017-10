Seit einem Jahr vermisst: Keine Spur von Eva-Maria Disch

Vergebliche Suche

Am 13. Oktober 2016, also vor einem Jahr, verabschiedete sich Eva-Maria Disch aus Kochel wie immer am Morgen von ihrem Ehemann, um in die Arbeit zu gehen. Als er abends zurückkehrte, stand ihr Auto vor der Tür, Handy und Handtasche waren in der Wohnung. Eva-Maria Disch aber ist seit diesem Tag spurlos verschwunden.