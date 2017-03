Sekundenschlaf führt zu Unfall

Das hätte auch tödlich ausgehen können. Weil er plötzlich eingenickt war, verlor ein 66-jähriger Urlauber bei Kochel die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum. Bilanz: Zwei Leichtverletzte.

Kochel am See - Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 15.10 Uhr auf der Bundesstraße 11 zwischen Kochel und Pessenbach. Der 66-jährige Mann aus Allstedt (Sachsen-Anhalt) war mit seinem Toyota in Richtung Benediktbeuern unterwegs. Mit im Auto saß seine 60-jährige Ehefrau. Kurz nach Kochel verlor der Mann, wie er später der Kochler Polizei gestand, wegen Sekundenschlafs die Kontrolle über seinen Wagen. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Toyota erst auf die Gegenfahrbahn und kam dann von der Straße ab. Ein Baum stoppte die Fahrt. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Penzberg eingeliefert. Am Wagen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.

chs